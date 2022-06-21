台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日突拋興建「金廈大橋」主張，連結廈門機場與金門，引發政壇熱議。港媒評論認為，柯此舉堪稱「險招」，背後目的正是對準要走「親美反共」路線的國民黨黨主席朱立倫；因為柯很清楚，綠營攻擊他的力道愈大，他得到藍粉轉支持的機率就愈高，2024總統大位也極可能就是他。

香港媒體《中評社》20號評論，柯文哲18日在金門受訪時，突拋出他主張興建金廈大橋，連結廈門機場與金門，引來綠營全面圍剿。柯此舉在兩岸氣氛高漲的此時，可謂是個「險招」，但其實背後是精心算計過的，目標對準的就是剛訪美歸來，被外界認為要調整國民黨為「親美反共」路線的朱立倫。

評論分析，朱立倫訪美種種言論引發爭議，加上縣市長提名作業的諸多紛亂，藍營內部對朱不滿聲浪此起彼落，甚至有人揚言，要在年底的九合一選舉結果後算總帳。柯文哲自然想利用自身兩岸路線彈性大的優勢，接收藍營內部不滿朱的勢力。

評論認為，柯文哲搶攻2024大位的心意從未掩飾，他也很積極塑造自己成為「反綠共主」的角色，意即國民黨拉不下民進黨，只能靠他。至於此形象能否成功，年底九合一大選便是首次成果驗收。柯會選在金門發表「金廈大橋」主張，背後也是經過盤算，他看上的正是金門對兩岸的重大意義；而當綠營攻擊他的力道愈大，他能得到藍粉的轉支持機率就愈高，愈削弱國民黨能量，他離2024總統大位也就愈近。