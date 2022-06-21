為迎接暑假旅客人潮，遠雄悅來飯店斥資上億元整修館內設施，主打全年齡都能遊樂的瑞奇活力館已開放，讓親子同樂。（王志偉攝）

疫情下降，花蓮旅遊業感受到國旅市場慢慢回溫，面對即將到來的暑假，截至目前訂房狀況平均已達6成，7月中交通部觀光局將實施旅遊補助，旅遊業者表示「等很久」了，業者看好會再持續攀升；花蓮大型旅遊集團遠雄遊憩休閒事業，先後斥資6億元翻新園區設備，搭上觀光旅遊補助，預估暑假業績可較去年成長20％以上。

最新國旅補助即將於7月15日正式開跑，國人合法住宿，每晚最高補助1300元，方案配套措施陸續公布中。因暑假將屆，加上最近疫情有顯著趨緩，因此有民眾計畫暑假出遊預定旅宿，讓花蓮旅宿業者明顯感受國旅產業逐漸甦醒，也為下半年旅遊業回溫預先做好準備。

花蓮5星飯店遠雄悅來總經理沈建劭說，3年來疫情起伏不定，觀光產業不如預期，等了許久，終盼到疫情稍有平緩，加上政府推出國旅補助，明顯感受暑期訂房回溫，目前7月將近七成、8月也有五成多，待方案細節公布後，相信會再有一波訂房潮。

他認為現在是進入國旅市場最好時機，也因此集團先後斥資6億元，趁疫情間翻新海洋公園及悅來飯店，今年暑期將以嶄新樣貌對外亮相，並陸續推出入住飯店相關優惠，例如住房無限暢遊海洋公園，放輕鬆盡情玩。

花蓮縣旅館商業同業公會張琄菡指出，7月住房率有5成多、8月大概是4成多，相較往年雖然減少1、2成，不過現在旅遊市場稍微恢復；對於觀光局將補助國旅，個人樂觀看待，像之前的安心旅遊補助，花蓮使用的金額是全台第一，今年仍被看好。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，暑假觀光產業有回溫的現象，接下來觀光局有補助，讓更多人願意出門旅遊，據他了解花蓮民宿業者狀況，現在訂單陸續有進來，很高興旅宿業在經過漫長的疫情籠罩下，可望迎接曙光。