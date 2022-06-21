國民黨南屯區民調結果，朱暖英支持率最高，劉士州居次，兩人將獲提名挑戰四連霸。新人吳柏勳是否脫黨參選備受關注。（謝瓊雲攝）

國民黨台中市黨部今天下午公布南屯區電話民調結果。（謝瓊雲攝）

吳宜昌（左起）、吳柏勳、丁振嘉等人親自出席，但對民調過程表達質疑，未等民調數據公布即離席。（謝瓊雲攝）

國民黨台中市議員第二階段提名作業，除第三選區預計提名3席但尚未足額提名，第七選區南屯區提名2席有3人登記，經17日至19日三天的電話民調作業，結果21日下午出爐，最後由兩名現任市議員劉士州、朱暖英兩人勝出，將獲黨提名爭取連任。吳柏勳是否脫黨選到底？備受關注。

國民黨第二階段提名作業，僅南屯區辦初選，現任朱暖英、劉士州都是升格後三連霸的藍營戰將，新人吳柏勳也有雄厚的政治家族背景；因朱暖英有婦女保障名額，不論民調排名，都成為劉與吳兩男的老將新秀對決。

國民黨台中市黨部表示，初選作業協調會在13日進行，取得共識同意後，擇定艾普羅與TVBS兩家公司，進行電話民調作業自17日起至19日三天，經過統計結果出爐，今天下午2點在市黨部公布民調結果及提名人選。結果由劉士州、朱暖英兩名現任議員勝出。

民調公布結果由市黨部副主委顏文正主持，律師洪嘉鴻見證，根據統計，劉士州支持度43.378％，朱暖英43.991％，吳柏勳25.263％（青年加權計算後）。

但吳柏勳陣營提出質疑，對於兩家民調公司提出的電話樣本數，有三分之一電話出現跨號，因此對於民調結果是否公平公正有所懷疑，吳父吳宜昌、前議員丁振嘉都表示拒絕接受，未等民調數據公布即先行離席。

對此副主委顏文正強調，現場已經請兩家民調公司說明，電話均由中華電信提供，事前說明會就曾告知會有跨號情形，可能會有西屯、烏日區，因此訪問第一題就會詢問接聽受訪者設籍在哪一區，進行過濾，若非設籍南屯區的目標選民，該通電話即結束，過程公正、沒有問題。