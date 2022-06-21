金融股受惠於美台同步升息，有望拉大銀行存放利差，以及股價之前領先大跌，金融類股指數高低點跌了18.47％，今（21）日扮演台股反彈先鋒，以1,650.42點大漲3.4％作收，日K拉出長紅棒，重新站上5日及10日均線，成交值占比小幅上升至6.03％。

在個股表現方面，富邦金今天股價強漲4.98％、狂漲近5％最亮眼，國泰金也勁揚4.63％，高雄銀、聯邦銀、開發金、合庫金、中信金、華南金、三商壽、中再保、永豐金、安泰銀、元大金及臺企銀等都大漲3～4％以上。

金融類股指數月線出現連3根長黑棒，從4月盤中高點1,947.57點、逼近2千點，到昨天的低點1,587.85點來算，金融類股指數跌幅超過18.47％。以金融股股王富邦金股價來看，之前高點在85.7元，日前低點在59.1元，波段跌26.6元、跌幅31.04％，比金融類股指水跌幅更深，因而今天扮演金融股的多頭先鋒大漲半根漲停。