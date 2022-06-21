雲林縣青蔥延遲性災損黃化、爛根，縣政府勘災爭取天災救助。（張朝欣攝）

雲林縣青蔥因上個月連日降雨，造成延遲性災損，陸續出現下位葉黃化、爛根情況，21日雲林副縣長謝淑亞偕台南農改場人員前往元長鄉勘災，只見田間青蔥一片枯黃，初步認定受損情況已超成2成，達到天災救助標準，將報請農委會審核，盡速公告救助。

雲林縣青蔥種植面積約347公頃，主要分布在元長、土庫、褒忠、麥寮等鄉鎮，5月連續霪雨，造成青蔥下位葉黃化腐敗、爛根，經農民向縣府反映，謝淑亞21日率縣農業處副處長蔡耿宇，會同台南農改場助理研究員陳俊仁等人，前往元長鄉青蔥田勘災。

謝淑亞表示，之前到山區勘查果樹災損，樹上多少還有些殘留果實，但青蔥田一眼望去，幾乎每株都受到水傷，外表枯黃軟趴，拔起來檢查，根部腐爛情況嚴重，可說是全軍覆沒，農民損失慘重，一定要請農政單位盡速救助，幫助農民度過難關。

至於有部分受損青蔥田已先耕除，恐難以申請救助，謝淑亞強調，有些農民見青蔥腐爛，決定放棄採收，為盡早重新耕種，只好動手耕除，但忘了拍照存證，因此面臨申請天災救助舉證困難問題，將請各公所協助舉證，從寬、從速幫助農民減少損失。

陳俊仁說，青蔥受損原因應是之前連日下雨，下位葉泡水黃化，嚴重的話會整株死掉，以現場這區青蔥田來看，受損情況明顯超過2成，雖說持續照顧可救回部分青蔥，但時間會拉長，有些農民認為划不來，乾脆整區耕除，改種其他農作。

農民無奈指出，青蔥收成約要3個月，5月大雨後有部分發黃、爛根，後來愈來愈嚴重，最後幾乎整區都「壞了了」，損失慘重，希望相關單位能伸出援手，不要讓他們血本無歸。