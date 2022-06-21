屏東縣政府邀請縣內大學及廠商利用二峰圳水源開發10款特色加工品，讓百年圳水有了新生命。（林和生攝）

百年二峰圳水源開發出的特色加工品，讓圳水有了新生命。（林和生攝）

百年前，日本工程師鳥居信平使用生態工法取水建造二峰圳，為紀念水圳持續豐裕屏東農業及生活，屏東縣政府特地邀請縣內大學及廠商開發10款特色加工品，讓百年圳水從此有了新生命。

位於屏東來義鄉的二峰圳，1921年開工至今，不僅造福來義部落，也灌溉大武山下屏東平原，促進甘蔗與稻米等農作物的豐收生長；屏東縣長潘孟安指出，這百年偉大工程，用大自然工法過濾，取得乾淨水源，百年後透過限定產品研發，也為系列紀念活動拉開序幕。

其中由屏科大曾獲全國十大農業專家、以研發薄鹽醬油聞名的特聘教授謝寶全領軍，研發包括醬油、醬油膏、山城鳳梨果乾、吉田豆腐、鳥居豆腐乳等產品，未來將由屏大生物科技公司負責後續生產銷售。

成立50周年的釀造產業豆油伯，則選用契作台灣小麥、台灣原生種小黑豆，搭配二峰圳伏流水、天然鹽及酵母萃取物，透過120至180天純釀造法，釀造出無碘、無麩質且無防腐劑的台灣風土氣味醬油。

大江生醫同樣運用二峰圳伏流碳酸水、深層海洋濃縮礦物質液、檸檬酸等，研發製作AQUAGEN海洋深層氣泡水，氣泡水包含鎂、鈣、鈉、鉀等礦物質，口感細緻綿密，瓶身簡約俐落，充滿時尚感。

潘孟安強調，這10款特色加工品都是限量，很感謝配合研發單位融入屏東在地農產特色，讓這百年圳水持續豐裕屏東的經濟及生活；屏縣府農業處也提到，上述加工品除氣泡水僅供紀念活動使用、不銷售，其他產品將搭配二峰圳百年紀念活動進行販售。