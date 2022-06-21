校方搭配世界地球日，讓學童以英語闖關。（僑育國小提供／李京昇苗栗傳真）

僑育國小推動雙語教學。（僑育國小提供／李京昇苗栗傳真）

僑育國小積極推動客、英語教學。（僑育國小提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市僑育國小推動雙語教學，採取沉浸式教學，把英語和客語帶入教室和生活之中，讓語言學變得輕鬆又有趣。

僑育國小作為雙語教學試辦學校，不單是縣內英語教學資源中心，校方更以「客」為尊，把客語結合校訂課程力推「鍾愛家鄉」，讓學童走入社區、市場，用客語關懷長輩，透過日常聊天精進客語能力，翻轉以往生硬的客語課程。

此外，為提升學童學英語的動機，校方教學團隊不斷集思廣益推出有趣的教學模式，比方以世界地球日為主題搭配闖關遊戲，讓學童闖關時用英文對答加深學習印象，或是唱英文歌、英語繪本製作、話劇演出等來學英文。

校長李雯琪表示，語言教學不能只有課本內容，孩子可能不敢開口說，因此重要的是環境營造，像把客語融入學生生活，讓上課像是跟爺爺奶奶聊天，更能在各種情境下，真正學會使用語言。

教育處副處長徐建男說，僑育國小在苗栗縣政府支持下，進行各領域雙語教學近3年，今年獲縣府指定辦理實驗教育，並提報教育部審查順利通過，不同外縣市的強調華語跟英語，校方更致力營造英、客雙語環境。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣總人口有65％是客家人，對於孩子的教育，他希望苗栗子弟能熟悉本身的母語文化，不僅要聽得懂也要會講，他盼有更多學校能加入雙語教育行列。