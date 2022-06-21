美國汽車協會（AAA）周二表示，在7月4日國慶日周末連假期間，全美估將有4200萬人駕車出遊，創下歷史新高，他們將湧進高速公司，並吸收創下有史以來最貴的燃油成本。

美國汽油平均零售價格在最近漲破每加侖5美元大關，為史上首見，並較一年前的平均價格大漲了近2美元。儘管價格上漲，但今年這個時候美國的汽油需求只比平均水平減少1%。

根據美國汽車協會的數據，如果這個數字達到4200萬人，將改寫2019年創下的高峰，當時全美有4150萬人在國慶日假期駕車出遊。

該協會表示，包括航空旅遊在內，今年國慶連假預估全美將有4790萬人至少離家50英里，僅比2019年的4900萬人減少2%，但超過2021年水準。

AAA Travel資深副總裁Paula Twidale表示，我們在國慶連假期間估將看到的旅客數量，將是夏季旅遊進入高速成長的明確信號。今年早些時候，我們開始看到旅遊需求增加，而且沒有減少。