每年的6月21日是聯合國訂定的國際瑜珈日（International Yoga Day），淡水古蹟博物館也特別選在這天推出《淡古瑜珈八式》創意影片，由館員發想並搭配古蹟特色來安排動作，讓大家做瑜珈還能認識古蹟；淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，希望透過實體及線上同步進行，用創新的方式讓大家來認識淡水古蹟。

新北市立淡水古蹟博物館於今(21)日在粉絲專頁及YouTube頻道同步上架最新影片《淡古瑜珈八式》，由館員發想企劃，並親自上陣示範，針對各古蹟特色來安排動作，例如淡水紅毛城的旗竿像「樹式」、用「英雄式」展現得忌利士洋行的窗戶設計、滬尾礮臺的阿姆斯托朗砲類似「平衡木式」、淡水海關碼頭的倉庫屋頂像「下犬式」、以「烏鴉式」表現木下靜涯曾豢養的火雞、淡水街長多田榮吉故居緣側的格子戶適合做「眼鏡蛇式」、前清淡水關稅務司官邸(小白宮)的拱圈「駱駝式」及在淡水日本警官宿舍加大緣側利用椅子來做「高跟鞋式」，不但創意滿滿，也一併帶出古蹟的建築特色。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，本館因應疫情變化採滾動式調整古蹟教育推廣活動，實體及線上同步進行，透過創新的方式來認識淡水古蹟，再搭配有趣的節慶活動，讓大家在防疫期間有更多元的方式參與博物館。

她指出，例如今年推出古蹟好運走春路線、國際森林日的古蹟苔球DIY及世界舞蹈日在歷史建築內打電玩等，受到熱烈回響，這次在國際瑜珈日推出有趣的影片外，未來還將規劃舉辦古蹟瑜珈大賽，邀集好手來發揮更多巧思，發現更多的古蹟瑜珈式。

除了推薦大家多多利用《淡古瑜珈八式》做運動外，「光音淡水」系列活動即將於7月開跑，包括文化行旅、街舞快閃、演唱會、主題派對、草地野餐及古蹟夜店趴等，詳情請上淡古官方網站查詢。