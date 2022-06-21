黃茂昌（左圖）、許瑋甯等選出招牌單元「國際新導演競賽」得獎名單。（台北電影節提供）

2022台北電影節將於23日開幕，今（21）日公布雙競賽評審陣容，「台北電影獎」與「國際新導演競賽」分別邀請2位資深監製葉如芬及黃茂昌擔任評審團主席，各自率領重量級影人從創作、表演、技術、產業等全方位角度選出雙競賽各獎項得主。葉如芬表示，期待看到具有創造力、無所畏懼的電影作品；黃茂昌則希望看見具開創性敘事及全球關懷的創作。

主場「台北電影獎」最終得獎名單，將由評審團主席葉如芬領軍，除簡嫚書、朱芷瑩等10位複選評審外，再加入2位決選評審，包括台北電影獎最佳造型設計得主陳漪、香港資深視覺特效指導譚啟昆共同選出，並於7月9日晚間於頒獎典禮現場揭曉。另一招牌單元「國際新導演競賽」則邀請監製黃茂昌擔任評審團主席，評審包括北影影后許瑋甯、導演侯季然、資深攝影師兼導演錢翔、女性影像學會秘書長羅珮嘉，將從國內外共12部新銳作品中選出最佳影片及評審團特別獎得主，於7月8日入圍酒會揭曉。

葉如芬曾榮獲金馬獎台灣傑出電影工作者，監製電影《同學麥娜斯》、《消失的情人節》、《大佛普拉斯》等片。深耕電影產業至今超過二十載的她，今年接下台北電影節評審團主席重任。葉如芬表示，作為評審可以看見創作者在台灣各角落拍攝不為人知的一面，更希望可以看見充滿挑戰性的作品。曾獲第18屆台北電影獎最佳女配角的簡嫚書，今年受邀擔任北影評審，她分享在觀看作品時最看重導演的選擇，更逗趣說：「因為評審時間很長，特別準備一個靠墊，希望可以舒服的觀影。」金鐘視后朱芷瑩則抱持學習的心態而來，尤其身為演員很少能與後期製作的專業團隊老師們交流，所以整個評審過程中，聽取大家不同的想法讓她感到既興奮又收穫良多，並表示自己特別看重作品能不能與觀眾產生共鳴，觀眾看完後有所獲得，那才是電影存在的意義。

黃茂昌曾監製《盛夏光年》、《金錢男孩MONEYBOYS》、《再見瓦城》等作品，今年接下國際新導演競賽評審團主席，表示今年入選的作品非常多元，他在評選上會更重視電影技巧如何運用在不模擬兩可的創作目標上。初次擔任評審的許瑋甯則準備好一顆放鬆的心，要讓自己五感全開的接受；能夠欣賞來自世界各地的作品，她也表示期待能學習不同的環境文化、故事深入探討，也許有機會能跟這些導演們交流合作。

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，雙競賽入圍影片都將於影展期間放映，許多台灣影人也會出席映後座談，影展期間將調整為正常售價，請把握開展前的早鳥優惠票價， 目前票券已於OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，頒獎典禮將在7月9日舉辦，由東風衛視台現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播。