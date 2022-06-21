國內疫情趨緩，民眾外出消費意願回溫，遠百今年適逢55周年，全台門市將從6月23日至7月4日擴大舉辦年中慶，遠百營運長林彰豐指出，將與各大品牌加大促銷力道，12天業績力拼15億元，可望反轉上半年受疫情影響的頹勢，今年業績一定會比去年成長。
林彰豐指出，今年前3個月表現不錯，但4月本土疫情爆發，業績、人流明顯衰退，最大檔期的母親節更是受到嚴重衝擊，但自5月以後，民眾已有與疫情共存的心理準備，來客數明顯增加，統計至昨天為止，既有店業績成長6％，若加上1月開幕的竹北店，合計成長高達18％。
林彰豐表示，今年1月開幕營運的竹北店，業績比預期好，自開幕至今業績達29億元，全年達55億元的目標，應該可以提早達成；不過，新種病毒不斷變異，林彰豐表示，下半年疫情仍隱藏變數，遠百嚴陣以待、滾動式調整。
整體來看，林彰豐認為，政府防疫措施要像去年升三級機率不高，只要人流沒有嚴格控管，遠百今年業績正成長不成問題。
為響應公益活動，全台遠百在年中慶期間，門口都有捐血車，林彰豐表示，要請民眾響應，合計捐血達5500袋的目標，並派出550人進行淨灘活動。
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