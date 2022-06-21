薪水沒漲，萬物齊漲？一名網友分享親戚家開飲料店，近日與對方聊天才知道7月飲料可能又要漲價了，而環保政策有兩種調漲方案供業者選擇，一是消費者若自備環保杯飲料折5元，否則飲料維持原價，第二個方案則是自備杯子可以折1元，沒自備就要多付4元。引發網友熱議，不少人抱怨政府很擾民，手搖飲料價格再漲，這樣以後到底誰喝得起？

一名男網友昨在Dcard上發文說，親戚是經營手搖飲料的老闆，他說下個月飲料可能又要漲價了，好像已經收到政府的公文通知，說要針對是否自帶飲料杯進行價格調整，其中有2種方式可以選擇，第一種是如果顧客自己準備飲料杯就現折5元，未帶就原價，但親戚說，選擇此方式恐會讓店家賠死。

男網友表示，自備飲料杯可以折1元，如果沒有自備的話，就必須要多付4元，但現在手搖飲料的價格，只要是中部以北的縣市都超貴，再繼續漲下去，到底還有誰可以喝得起？

貼文引起網友討論，「這也要管？會不會管太多」、「政府真的只會出一些擾民的政策欸」、「真的很虧，一杯茶25元，扣掉用環保杯省5元，等於一杯飲料20元，將人力成本、水電瓦斯也列入計算，這樣飲料店連賣純茶都賺不到錢了欸」。另有店員則崩潰說，愛地球是好事情，但有些人自備環保杯，不是杯口太小就是杯子臭臭的，真的很讓人崩潰。