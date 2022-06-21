6月15日起，所有入境旅客居檢方式從「7＋7」鬆綁為「3＋4」，不過每周入境人數上限僅2.5萬人，航空公司機位不足，返鄉民眾搶成一團。交通部長王國材今（21）日出席台歐盟電動車論壇會前受訪坦言，6月底前入境上限都會是2.5萬人，後續將視疫情決定，但屬指揮中心權責。

據了解，交通部向指揮中心爭取放寬每周入境人數上限，但指揮中心並無此規劃；另傳出6月機位配額已售完，許多想在暑假返鄉國人買不到機位，受困海外，

王國材表示，入境上限每周2.5萬人次，擴大防疫會議上也有討論，目前入境有三種，一種是國人，一種是商務人士，一個是移工，應該月底前都是2.5萬人，後面看狀況疫情和醫療量能來評估下階段決定，但這主要還是指揮中心權責。

交通部長王國材(左)參加台歐盟電動車論壇(簡立欣攝)

另外國際機票翻漲，王國材表示，的確國際票價是從供需來看，沒辦法透過政府來抑制，目前每周入境上限限定2.5萬人次，能賣的座位數有限，但旅客需求高，希望後續放寬，也期待高額機票是一個短期現象。