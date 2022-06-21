寶雅(5904)股東會通過每股配息11元及0.1元股票股利，展望下半年，寶雅表示，近期疫情漸漸好轉，相信下半年會是穩健偏樂觀的情況，寶雅國際將持續展店，並加速數位化，預計將為公司帶來正面助益。

寶雅今天舉行股東會，承認去年財報，寶雅110年合併營收174.69億元，年減0.4%，稅後盈餘18.43億元，年減12.81%，每股純益18.25元，股東會也通過每股配發現金股息11元及股票股利0.1元。

寶雅今年第1季稅後盈餘為5.04億元，年減16.73%，每股盈餘為5.01元，累計前5月合併營收為75.76億元，年增1.24%。

截至6月21日止，寶雅全台家數約294家、寶家家數約37家。

台灣本土疫情趨緩，指揮中心逐漸縮短隔離天數，寶雅認為下半年會是穩健偏樂觀的情況，寶雅表示，公司將持續展店，並持續加速數位化，包括繼續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預期將為公司帶來正面助益。

今年POYA寶雅推出了許多自有品牌商品，有與大漢酵素聯手的POYA CARE機能型酵素、有發揚在地產業價值、堅持使用優質台灣米製造的POYA Snack寶雅米餅、與TCI大江生醫攜手合作獨家研發出MIT台灣製「iBEAUTY」美妍飲、與OKLAO歐客佬精品咖啡獨家跨界合作的POYA Coffee，以及POYA Daily極美衛生紙，皆希望能將POYA寶雅多年的專業及優勢，滿足現代消費者重視健康及美麗的需求。

此外，今年度POYA寶雅實體門市全力打造全方位的數位場景，發展更多實體門市延伸到數位的附加服務，期望能在實體和數位的規畫中達到完美的平衡並持續往最好的服務體驗努力，實體門市的部份也繼續維持腳步維持每年雙位數的成長空間，但整體還是會以大環境的變化做轉滾動式調整。