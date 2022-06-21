座落台20線157公里南橫公路東端一處彎道的懷瀞橋，訴說著築路英雄默默付出的故事。（蔡旻妤攝）

已故公路局養路組幫工程司許瀞文（中）2010年莫拉克風災後前往勘災因公殉職，圖為許瀞文與昔日長官合照。（公路總局提供／蔡旻妤台東傳真）

南橫公路日前恢復全線通車，其中157公里處懷瀞橋靜臥溪谷，公路局養路組幫工程司許瀞文2010年莫拉克風災後前往勘災因公殉職，這是公路總局唯一1座為緬懷女性工程人員而命名的橋梁。

英魂化作長橋守護用路人，座落南橫公路東端一處彎道的懷瀞橋，雖只是用路人的匆匆一瞥，背後藏著許多公路人的犧牲與奉獻。公路總局台東工務段長李秉仁憶及，2009年8月莫拉克風災時，他擔任關山工務段長，數日滂沱大雨，南橫公路首當其衝，西端柔腸寸斷，東端近400公尺的路基完全被掏空，21座橋梁被摧毀，災情慘重，以往未曾見過。

李秉仁說，被沖毀的懷瀞橋原址僅為2x2公尺箱涵，但風災過後卻變成約30公尺的沖蝕溝，大自然威力驚人。因復建道路前必須事先勘查，了解地形地貌，許瀞文便於2010年5月6日到台東現場視察，當晚結束工作回到關山鎮上住宿，不幸遭酒駕騎士撞上喪生。

許瀞文出生營造業家庭，美國賓州大學土木工程碩士，2000年考進公路總局，負責認真、人緣佳，前途看好，公總稱「漂亮寶貝」，意外時她年僅39歲、未婚。

當時帶隊的前公路總局總工程司吳進興說，當消息傳回台北時，長官和同僚都感到悲痛及不可置信，心疼才30多歲的許瀞文，竟然會因為酒駕肇事者的過失，葬送寶貴性命，「一個優秀的工程人員，就這麼離開了，無論是對總局或家屬而言，無疑是莫大的損失」。意外發生起源於視察道路災害，而台20線向陽路段157公里處正好有1座橋梁，為紀念她，遂取許瀞文名字中的「瀞」字作為懷念。

除了懷瀞橋外，南橫公路上還有開路期間犧牲的蘇進涇和陳武雄2位段長，分別有「進涇橋」和「武雄橋」、工程司廖昌仕的「昌仕橋」、及築路施工時發生意外的榮工處小隊長李炳才的「炳才橋」。

昌仕橋於2004年因敏督利颱風侵襲時，遭洪流沖毀，評估後放棄復建，另進涇橋則改成箱涵，另建明隧道紀念；「炳才橋」、「武雄橋 (施工中)」、「懷瀞橋」則在莫拉克後陸續復建。

南橫公路是許多人心目中台灣最美的高山公路，沿途有巧奪天工和壯麗的南橫八景，另有南橫3橋，訴說著築路英雄默默付出的故事。