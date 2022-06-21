知名直播主連千毅常在臉書分享辣妻「真人娜美」石帕玉的照片，不過卻很少有夫妻合照，連千毅因此遭質疑婚姻觸礁，對此，他昨（20日）則拍片強調，石帕玉是非常低調的人，連千毅還感性說，很感謝妻子照顧家庭、孩子，「我們一定要感謝身邊最重要的兩個女人，第一個媽媽、第二個老婆」。

連千毅在影片開頭就說：「我（和）老婆娜美很少拍照、合照，很多人都說是不是沒有在一起了」，對此，連千毅表示，老婆是非常低調的人，「我只能配合她的低調，她有她自己的獨立生活，而今天我們唯一的連結，是她含辛茹苦、懷胎10月幫我生了兩個可愛的寶貝兒子，她為我做的付出已經夠多了」。

連千毅接著感性說：「一個女人願意犧牲青春，來照顧家庭和孩子，帶小孩比工作還要辛苦十倍、百倍的」，他很感謝老婆無條件為家庭的付出，「我們一定要感謝身邊最重要的兩個女人，第一個媽媽、第二個老婆」，並強調，一定要把家庭擺第一，讓家人豐衣足食。

其實，連千毅日前分享夫妻渡假照時，就提到很少和娜美拍照一事，他表示：「有家庭當媽媽的女生，顧兩個小孩真的非常辛苦，比出門工作上班還累，真的沒有時間去打扮自己。我老婆也是個非常低調的人，除了特定節日外，幾乎不拍照的女生」，連千毅很感謝妻子為他照顧小孩、安頓家庭，他還放閃說：「我三生有幸遇到這樣的好女人，真的很棒」。