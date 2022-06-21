立委江啟臣今天捐贈3000份N95口罩給中國醫藥大學附設醫院。（立委江啟臣服務處提供）

新冠肺炎席捲全台，21日全台新增56404例，台中市高居全台首位有8341例確診。為確保前線醫護人員的健康安全，立委江啟臣繼上週捐贈5000份N95口罩供部立豐原醫院後，今天捐贈2000份給東勢農民醫院、3000份提供中國醫藥大學附設醫院使用，共同守護前線醫護人員。

江啟臣說，當得知前線醫護人員對於醫療物資的急迫需求後，隨即統整民間資源提供協助，消息公布後不僅有許多在地企業踴躍相挺，也有不少善心人士願意貢獻一己之力，3天內募集超過3.2萬份N95口罩。後續將統整有需要的醫療單位，要將有限資源做最有效的運用，提供醫護人員最即時的協助。

江啟臣指出，繼上週捐贈5000份N95口罩給部立豐原醫院後，今天再度捐贈5000份N95口罩供東勢農民醫院及中國醫藥大學附設醫院使用，希望透過社會資源的協助，成為醫護人員的堅實後盾。

東勢區農會附設農民醫院張萬森院長說，感謝江啟臣與善心人士的義舉，東勢農民醫院N95口罩週使用量約700片，長期以來對醫院來說是不小負擔，今天的捐贈就像及時雨，給予基層醫護最實際的支持。

中國醫藥大學附設醫院張詩盛主秘表示，感謝立委江啟臣及台灣新世代關懷協會聽見臨床同仁的心聲，相信這些貼心的捐贈物資，能讓醫護同仁更有勇氣對抗病毒。我們會繼續努力，保護市民的健康。

市議員參選人吳振嘉強調，東勢農民醫院是大山城地區最重要的醫療院所，是12萬人的健康守門員，確保醫療物資充足實屬必要。面對防疫下半場的挑戰，考量山城老年人口較多，將請市府妥善注意長照機構、老福機構等單位的防疫狀況，並持續提升長者的疫苗施打率。