星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、雙子座、射手座、白羊座很會搞曖昧，卻不太擅長經營感情，導致每一段關係都很難長久。

▍1.雙魚座

雙魚座生性浪漫，很重視愛情，喜歡談轟轟烈烈的戀愛，非常享受曖昧的氛圍，只要有人展開追求，他們基本上來者不拒，就算沒有好感，也會接受對方的好，他們很擅長任何能讓關係更曖昧、感情更升溫的事情，因此總能讓對方很快墜入愛河，一旦真的進入一段感情，回歸到現實層面，他們就變得一竅不通，完全不知道該如何穩定發展關係。

▍2.雙子座

雙子座口才很好，又非常幽默，他們喜歡新奇有趣的事物，也因為活潑的個性，能夠吸引異性的目光，往往擁有很旺的桃花運，身邊追求者不斷，不過他們有一個很大的缺點，就是不挑明任何關係，只要對方不開口確認，他們就會一直保持曖昧的態度，因為他們其實並沒有那麼期望步入穩定的關係。

▍3.射手座

射手座熱愛自由，生活多采多姿，身邊朋友很多，充滿人格魅力，他們身邊有很多愛慕者，面對這些人，他們總是保持著曖昧的態度，不想要被任何人束縛，一旦真的進入交往關係，他們反而不知道該怎麼經營感情，每對情侶多少都會發生爭吵，射手座往往會消極的和對方冷戰，不面對問題，讓彼此誤會加深，這段愛情自然也只能走向終點。

▍4.白羊座

白羊座單純又直接，心裡想什麼都會直接表達出來，從來不會隱瞞真實想法，曖昧和熱戀期表達愛意的方式很直接，會讓對方感到非常安心，不過一旦開始磨合，就會發現他們脾氣很火爆，常常一個衝動就做出讓人忍無可忍的舉動，事後才後悔道歉，但是造成的傷痕卻難以抹滅，讓每段愛情都很難維持下去。