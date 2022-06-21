實體期末考爭議，台中一中表示，維持實體考試，比照國中會考防疫規格。（陳淑芬攝）

舉辦實體期末考學生炸鍋 中一中：比照會考防疫規格

台中一中決定舉辦實體期末考引起學生抗議軒然大波，一中校長林隆諺21日表示，經會議決定維持實體期末考，防疫作為將比照國中會考規格，有疑慮考生可申請防疫試場，目前有15人申請，共可提供約500人應試，將以謹慎、公平、公正的態度進行試務工作，對確診、居家隔離及防疫假的學生成績計算，也會有公平的依據。

中市新冠肺炎疫情仍處高原期，市府授權各校決定是否舉辦實體期末考，台中一中決議在28、29日舉辦實體期末考試。有一中學生發起連署，並向市府請命統一取消實體期末考。

一中校長林隆諺表示，校方接到學生的意見，也受到家長及老師對實體考試的支持等各方意見，今天再加入防疫小組成員進行討論，決議維持實體考試，校方行政單位夾在中間依比例原則找出對整體最有利的做法，經常不是百分之百的完美，卻是衡量折衝後的最佳解方。

林隆諺說，期末考將比照國中會考防疫的規格，對防疫有疑慮的考生提供防疫試場，高三畢業生教室作為防疫教室，每間教室可坐20人，共可提供約500人應試，目前有15人提出申請。教務處會謹慎、公平、公正的態度試務工作及對確診、居家隔離及請防疫假的同學的成績計算有明定規則，將由老師做專業判斷依規則得到評量，讓大學升學管道有公平的依據。

距離期末考還有一周，林隆諺表示，大部分同學還在觀察，並未決定是否請防疫假，如果中市疫情逐漸緩，請防疫假的學生數應該有限。