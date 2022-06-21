三國策略手遊第一品牌《三國群英傳-霸王之業》於今日(6/21)推出【氣吞六合】改版，內容從提升個人實力的【靈寶共鳴】、驗證自我實力的【百戰煉兵】、同服協力抵抗世界BOSS的【誓師討董】，一直擴大範圍到與聯盟成員共同征戰，迎戰其他聯盟的大型跨服對戰活動【稱霸之業】，精彩內容一檔接一檔！此外，即日起~7/8舉辦的改版慶典活動，一連18天登入好禮送不停，並舉辦【爽領虛寶活動】老戰友、新豪傑一同來共襄盛舉吧！慶典活動精采絕倫，切莫錯過。

【稱霸之業】令人血脈賁張的聯賽制大型跨服聯盟對戰近期即將登場

【稱霸之業】全新聯賽制度的大型跨服活動賽事，不同於過往官渡之戰或五丈原之戰，將以聯盟為單位，玩家需要在「天下地圖」這個大舞台與上百個聯盟熱烈競爭，每個城池都是獨立的「局部戰場」，努力與盟友們征戰城池、擴大勢力，最終稱霸天下，成就霸業！

活動由「天下地圖」與「局部戰場」兩個區塊所構成。

何謂「天下地圖」？

由高達兩百多座城池所構成的巨大地圖，可供所有驍勇善戰的各路豪傑一較高下。

何謂「局部戰場」？

天下地圖內每座城池都是一個完整的「局部戰場」，由哨塔、積分據點、大本營與相互連接的道路所組成，每場戰鬥將會持續一小時，至死方休。

如何獲得勝利？

佔領更多的積分據點獲得積分，若是將所有敵方初始大本營全數佔領，直接淘汰對手。

精彩賽事即將在展開！更多詳盡內容，一同來遊戲中細細品味吧！

【稱霸之業】令人血脈賁張的聯賽制大型跨服聯盟對戰近期即將登場

【稱霸之業】令人血脈賁張的聯賽制大型跨服聯盟對戰近期即將登場

【稱霸之業】令人血脈賁張的聯賽制大型跨服聯盟對戰近期即將登場

【靈寶共鳴】靈寶戰力提升，屬性共鳴強力解放

【靈寶共鳴】為現有系統靈寶閣的延伸，可提升主公們已培養的靈寶效果。

主公宮城等級達19等，可透過銅雀台→靈寶閤開啟功能。

當同系列７個靈寶槽位都升級至一定等級，則可獲得共鳴屬性加成。

主公可使用「共鳴石」提升靈寶共鳴來獲得新的戰時屬性加成。

【靈寶共鳴】靈寶戰力提升，屬性共鳴強力解放

【百戰煉兵】驗證自我實力，成為各兵種的頂尖霸主！

【百戰煉兵】全新伺服器的比拚活動，透過自動對戰角逐各兵種執牛耳。

一共分為五種賽事：步兵單軍團、騎兵單軍團、弓兵單軍團、單人集結、多人集結。

勝率高或是平均擊敗可參戰士兵比例高的主公都可獲得更高的排名。

無論是本服比賽或是跨服比賽，都享有外夷加成！

戰績名列前茅的主公將有機會進軍跨服賽，挑戰更頂尖的對手，稱霸一方。

【百戰煉兵】驗證自我實力，成為各兵種的頂尖霸主！

【誓師討董】共同協力迎戰世界BOSS－漢北軍五校

【誓師討董】為單一伺服器全新的挑戰BOSS活動，每位主公每天可攻打三次。

活動開始時會在大地圖隨機生成世界BOSS-漢北軍五校。

漢北軍五校分為兩個階段，第一階段將其兵力擊退後，協力攻打的主公都可獲得「擊退獎勵」(可獲得靈寶共鳴所需的「共鳴石」)；第二階段則是無限兵力，主公可繼續攻打製造高傷害，爭奪排行獎勵。

漢北軍五校共會攜帶3個技能，每次活動除固定攜帶「長生不滅」技能，此技能效果為交鋒中可參戰士兵為0不會失敗，每次交鋒前恢復至初始可參戰士兵。另外２個技能會隨每次活動不同而有變更！這支由董卓所掌控的精銳部隊果然實力不可小覷。

【誓師討董】共同協力迎戰世界BOSS－漢北軍五校

慶典改版戰火燎原登入好禮送

歡慶改版好康天天送，即日起～7/8只要登入遊戲就可獲得優渥道具好禮，一定要記得上線領取唷！

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戰友們一起來稱霸天下！

即日起～7/10無論您現在是否還在征戰沙場的新豪傑，或是已經歷經百戰的老戰友，只要您是《三國群英傳-霸王之業》的玩家，透過活動頁登入遊戲帳號，即可領取豪華虛寶序號！千萬不要錯過唷！《三國群英傳-霸王之業》將持續帶來更多新系統、新玩法，期待您一起來共創皇朝霸業！