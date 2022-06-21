29歲南韓女星IU(李知恩)影視歌全能，上月才隨新作《嬰兒轉運站》，登上坎城影展成為話題焦點，連帶手中握有不少商業代言，日前IU華麗接下珠寶飾品「J.ESTINA」代言，廣告釋出一系列的產品畫報拍攝，其中1張畫報中，IU甚至把整個身體凹成1個「V」字型，一雙嫩白雙腿光滑誘人，挑戰人體誘惑極限。

南韓女星IU接下珠寶「J.ESTINA」拍攝，換上一套套居家運動服飾，穿上一件緊身黑色運動內衣，配上極短牛仔短褲，腰間露出一小截白皙肌膚，在她額前掛了幾縷稀疏瀏海示人，最後戴上一頂綠色鴨舌帽，將右手擺放至脖子側面，另一隻手則插到口袋中擺出酷臉，表情堅定卻又稍帶了一點的可愛率性感覺。

在這組運動畫報中，IU換上另一套黑色運動背心，她的人坐在兩面狹窄牆壁之間，並換上黑色皮褲短裙，再將身體凹成一個「V」字狀，看似簡單的小舉動，實際卻需要筋骨夠軟才辦得到，雖然IU本身個子不高，但身體比例很好，因此在她的腳伸到所能最高處時，一雙美腿白皙火辣，十足地不科學。

喜愛IU的粉絲眼見高難度V動作，留言大讚，「IU真是美到令人難以呼吸」、「我的生命中終於可以呼吸了」、「這照片真是一場視覺盛宴」、「她總是能用美貌殺死每個人」、「夏天有她太棒了」、「好期待知恩妹妹拍的畫報」、「每張照片都是這麼漂亮呢」，看來今年夏天有了IU，想必粉絲日子會過得更加美好。