高雄市長陳其邁今（21）日表示，高市戰情中心有119人員進駐加上設有專線，採取雙管訊息暢通，萬一有急症狀況就會派119立即送醫院急救。（柯宗緯攝）

針對高市府採購福樂黑心快篩事件，高雄市議會今（21）日下午舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，陳其邁及防疫團隊首度將防疫記者會移師到議會舉行。（柯宗緯攝）

新北2歲兒童恩恩確診辭世，恩恩爸持續追真相，外界也關心，高雄若發生居家照護急重症狀況如何因應？高雄市長陳其邁今（21）日表示，4月起迄今，高市戰情中心都有119人員進駐加上設有專線，採取雙管訊息暢通，萬一有急症狀況就會派119立即送醫院急救。

陳其邁重申，高雄醫療量能充足，而119是急症馬上送醫院，4月初高市做法是打119將急症送醫急救，高雄病床數夠，搭配高市戰情中心有119消防局人員進駐及專線，確保雙管訊息流暢。

陳其邁強調，住院是屬於中重症，而119是針對急症直接送醫院，經戰情中心協助最近醫院是哪家趕快送，盡量爭取時間；高市4月中後，調整制度更方便，原則上小朋友若有發燒等症狀會希望優先給醫生看，而當有類似呼吸困難等其他明顯急症警示症狀，119就會立即送醫。

針對高市府採購福樂黑心快篩事件，高雄市議會今（21）日下午舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，陳其邁及防疫團隊首度將防疫記者會移師到議會舉行。

陳其邁表示，防疫訊息不應中斷，要讓市民持續了解防疫資訊，因此移師議會舉行防疫會議。高雄今天高雄本土確診8031例、盛行率13.47％，住院比例維持51.5％，意思高原期已經過，逐漸緩坡下降，「出院人數比入院的人還多」，代表社區中重症人數減少，疫情流行裡，社區也是往下坡方向走，也代表最嚴峻的挑戰已經過去。

陳其邁指出，流行曲線隨著盛行率增加，疫情將逐漸緩解，預估到6月底1天確診個案數落在3、4000個案數，但仍要特別提醒，疫苗的施打及投藥的速度，呼籲幼兒、高齡長輩、高風險族群等要踴躍施打疫苗，而高雄投藥比例97.4％，也是所有縣市投藥比例最高，強調早期診斷、早期投藥、輕重症分流的重要性。