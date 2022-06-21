俄烏戰爭爆發後國際鋼鐵供應出現缺口，今年三、四月下游用鋼產業恐慌性追補庫存，推動鋼價一波急漲，但五月起隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，導致歐美鋼市急速降溫訂單急凍，再加上受大陸鋼材出口報價急挫影響，亞洲鋼價全面加速回檔。然近期大陸主力鋼廠寶武、鞍鋼七月盤價連袂以平盤開出，大陸鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號。

鐵礦砂及煤價出現下跌，煤及鐵礦砂價格在俄烏戰爭開打後出現反彈，但目前已轉調下跌，煉鋼成本下滑使鋼價出現下修空間，未來價格將由需求回升狀況決定。

國際政經局勢動盪不安，俄烏戰事至今持續延燒，歐美對俄連番加重經濟制裁，尤其歐盟宣布今年底前削減九成自俄國石油進口量，歐洲能源價格應聲飆漲。大陸今年四月中旬起堅持動態清零政策加嚴疫情封控，造成經濟活動全面停擺，然六月起已陸續解封加速復工復產，大陸當局祭出「一籃子穩經濟」政策，期能有效提振房市、車市及家電產業並擴大基礎建設，力拚下半年經濟回歸正軌運行。

國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球GDP經濟成長率至3.6%，受新一波本土疫情影響，行政院主計總處亦下修今年台灣GDP成長率至3.91%，顯示今年保四難度高，且全球通膨尚未達觸頂向下跡象，美國五月CPI通膨指數8.6%，超出市場預期，創逾四十年新高，美國聯準會(Fed)於六月十五日宣布升息三碼，創1994年以來最大幅度；歐洲央行(ECB)為抑制物價上漲，也同步加大升息、縮表力道，恐對全球經濟成長造成不確定的影響。

2021年除大陸外，全球主要的用鋼地區需求大多成長。然受到俄烏大戰衝擊全球鋼材需求，世界鋼鐵協會(WSA)在今年四月預測，2022年全球鋼鐵需求成長下修到0.4%、約為18.402億公噸，全球用鋼需求預期只有小幅成長，較去年原先預測成長2.2%相差1.8個百分點。

世界鋼鐵協會(WSA)對2023年全球鋼鐵需求預測仍2.2%成長，將增加4100萬噸。此外，美國與歐日英達成鋼鐵關稅配額協議，鋼鐵國際貿易逐步回復常態。而大陸為落實碳達峰、碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，同時加嚴低碳排標準，節能環保等成本持續推高鋼廠生產成本；印度政府為控制高通膨壓力，五月二十二日公告加徵大宗鋼材與鐵礦出口關稅，其中碳鋼由原先零關稅上調至15%，限縮鋼鐵供給，將有助於提升國際鋼價走勢。

中鋼(2002)董事長暨台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟認為，WSA雖下修今年需求幅度，但仍看好未來的整體用鋼需求，包括電動車、基礎建設及能源轉型投資等需求面，因此鋼市仍將呈現正面向上發展。

美國1兆美元基建推升用鋼量，美國參眾兩院通過總數約1兆美元的基建法案預算，用於基礎建設的金額約5500萬美元，歐盟、中南美為北美主要鋼鐵來源，北美自貿區自有的粗鋼年產量約1億噸，7成以上為美國生產。美歐已針對232條款與歐盟達成協議，在限額內的鋼品將免稅。

大陸方面，2021年大陸的粗鋼產量為10.33億噸，年減2.0%，達成產量不成長的政策目標。今年前4月大陸粗鋼產量3.36億噸，年增10.3%。預期7月開始因基期因素降幅會明顯縮小，大陸大行推度強力經濟政策，今年下半年的粗鋼產量可望回升。

大陸雖然有全球過半的鋼鐵產量，但因為內需龐大，所以大陸的鋼品外銷並不多，大陸對全球鋼市的影響主要在原料的購買和鋼價的比價效應。而大陸鐵礦砂高度仰賴進口，大陸自產的礦產有限，需要大量進口進行生產加工，若原料價格上漲過多，會損害大陸自身利益，因此大陸政府不會放任煤鐵上游原料飆漲。

大陸鋼鐵產業PMI偏低，今年5月大陸鋼鐵產業PMI指數為40.9，新訂單指數亦下降至32.4。主要因為疫情造成封城與停工，影響物流及需求面，大陸的鋼鐵業PMI已有兩年維持在50以下，顯示大陸鋼鐵需求疲弱。而與鋼鐵連動的產業，大陸的房地產開發投資額逐年成長，2021年雖有疫情及打房因素影響，仍上升至14兆7600億RMB，但成長速度已有下降。汽車方面，大陸的汽車銷售2022年預估穩中有險，2021年大陸的汽車銷售量回復成長達2627.5萬輛，年增3.8%，中汽協預估2022年可達2750萬輛，年增4.7%，但在疫情封城影響下，目標可能不易達成。

鋼鐵總體來看，大陸今年下半年粗鋼產量可望回升，今年前4月大陸粗鋼產量3.36億噸，年減10.3%。預期7月開始因基期因素降幅會明顯縮小，大陸大行推度強力經濟政策，今年下半年的粗鋼產量可望回升。

未來鋼鐵需求面成長來源，美國的基礎建設，以及大陸供應鏈外移帶動的設廠需求，印度、印尼、越南等國家相繼推動基建，都會帶動鋼鐵需求增加。(3-1)