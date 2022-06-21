全球各主要鋼廠設立碳中和目標，2050年達成碳中和是大家的共識。而今年受到疫情嚴峻影響的大陸將如何因應其在能源短缺、經濟問題之間的關係，中鋼(2002)董事長翁朝棟也表示，大陸為落實碳達峰、碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，今年粗鋼產量必須低於去年水準；同時加嚴低碳排標準，使得環保成本推高鋼廠生產成本，支撐鋼價走勢，有利現階段這波鋼價回測後加速築底，尋求回升。

全球的碳排放最大來源為發電，工業(包含煉鋼)的比重約18%，但在減碳的沉重壓力下，高碳排產業會有減排的壓力。主要鋼廠碳中和目標，各主要鋼廠設立碳中和目標，2050年達成碳中和是大家的共識。依WSA估計，要達成2050年鋼鐵業碳中和的目標，減少鋼材消耗是最主要的方法，其次還有生產技術改進、碳捕捉回收、氫能源等方式，達成碳中和的途徑。

廢鋼鐵回收延長鋼鐵循環，鋼鐵是可高度回收的產品，目前鋼品約有85%可以回收再利用，而家電及金屬製品的回收比例相對較低。鋼鐵回收率已高，要增加鋼鐵再利用率代表電爐的比重將上升。

不銹鋼產品的廢鋼比例，目前的不銹鋼產品中有44%原料來自廢鋼，其中12%是碳鋼廢鋼、32%是不銹鋼廢鋼。隨市場的廢鋼存量上升，高爐煉鋼的需求就會下降，達成減碳的目標。

氫能煉鋼為未來煉鋼技術，高爐煉鋼使用的焦煤是碳排放的主要來源，若改採氫氣做為鐵的還原劑，將有效降低煉鋼的碳排量。

習近平提出大陸的碳排放要在2030年達峰，2060年達到碳中和的目標，為減碳「雙碳」政策目標，2030年碳達峰、2060年碳中和，大陸2019年的碳排放約104億噸，自2010年以來的CAGR為2.4%。6月初外媒引述知情人士透露，大陸政府正考慮將鋁、水泥、石化、鋼鐵等高污染行業納入碳交易市場的計畫推遲至2024年，並優先以煤炭解決能源短缺問題。市場人士認為，此舉雖讓大陸2060年碳中和的目標更添挑戰，但顯示在疫情困境下，大陸選擇先挺過經濟難關。

大陸為全球最大的碳排放國家，其碳排放約有5成來自於發電及熱力生產行業，近2成來自於黑色金屬生產，若要落實減排則鋼鐵行業必是整治目標。大陸的高爐產能比重高達九成，大部份鋼鐵主要產出國的高爐、電爐比重較平均，但大陸偏重高爐且達9成，因此鋼鐵業的碳排比重會比其它國家來得高。而全球鋼鐵企業排名，大陸的鋼鐵公司規模龐大，全球前五大鋼企中，有三個是大陸公司，前十大鋼企中，有七個是大陸公司。雖然公司眾多，但卻有集中度不高的問題。全球主要鋼鐵廠生產量排名，大陸寶武鋼鐵集團以2020年產量115.29百萬噸奪冠，隨後依序為安賽樂米塔爾、河鋼集團、沙鋼集團、日本製鐵、浦項鋼鐵，中鋼排名為28，2020年量產達14.11百萬噸。

大陸推動鋼廠整併，大陸鋼鐵產業前10大集中度僅39.2%，低於美日韓水準，促使大陸推動鋼廠整併提升競爭力。目標2025年前五大占40%，十大占60%的水準。大陸地方政府也積極推動，未來有資本投資設備及併購的鋼廠才不會從碳中和政策中消失。

鋼鐵產業與大陸經濟息息相關，鋼鐵產業占大陸的GDP比重仍有7%左右水準，如果持續減少鋼廠產量，勢必影響經濟推升失業率。全球直接受雇於鋼鐵產業人員約610萬人，估計大陸的鋼鐵就業人口就超過一半的310萬人。(3-2)