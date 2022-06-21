時序即將進入下半年，鋼鐵可望進入傳統旺季，中鋼周一宣布，今年七月份及第三季全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第四季用鋼產業旺季的來臨。

中鋼(2002)審酌當前全球受通膨情勢嚴峻、新冠疫情反覆、俄烏戰事一時難解以及供應鏈瓶頸等不確定因素影響，周一公布的盤價仍以「順勢、合宜」的一貫原則訂價，七月盤產品部份，考量近二個月來國際大宗熱、冷軋價格急速修正及大陸、韓國、印度、俄羅斯低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮及國內流通行情倒掛等不利因素，七月份盤價對應市況調降(600～1500元/噸)，冀能加速今年度的鋼價築底，並協助下游客戶降本強化出口競爭力。至於第三季季盤鋼品，則因相關產業(鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等)市況及前景相對穩健，期協助相關產業客戶能「穩價保庫」以避免庫存跌價損失，並有利穩定第三季接單競爭力，因此以平盤開出。中鋼今年七月份及第三季全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第四季用鋼產業旺季的來臨。

雖台幣貶值有利出口，但面對通膨、升息議題，中鋼董事長翁朝棟認為，短期內鋼鐵業躲不開影響，但正面的訊號也陸續浮現，包括寶鋼、鞍鋼及本鋼等大陸各鋼廠開出的7月盤價，釋出止跌回穩訊號等，鋼價出現反彈回升契機，加上各國基建政策，下半年鋼鐵景氣可以審慎樂觀看待。

台灣建築需求維持高檔，鋼筋與型鋼為建築用鋼材，主要供應內銷市場使用。國內核發建照面積近年持續上升，2020年商辦成長超過住宅，2021年住宅成長又重新超過商辦，長期住宅需求仍是主力。

不銹鋼市場，今年初因為烏俄戰爭造成報價大幅成長，目前的LME鎳報價約2萬5759美元/噸，自俄烏開戰後的高點下跌約46%，已接近今年1月的價格水準。法人認為，近期鎳價的下跌主要由於俄烏戰爭開打之時，市場過度的炒做造成鎳價飆升脫離基本面行情，目前的價格下跌是回歸基本供需的合理走勢。目前由於通膨及升息造成經濟成長趨緩陰影及資金退潮，對鎳價將有打壓效果，但鎳的長期需求成長趨勢不變，預期下檔跌破2萬美元的機會較小。

俄羅斯、烏克蘭2020年淨出口量26.4、13.9百萬噸，排名全世界鋼鐵出口量第一、四名，俄烏在鋼鐵產業的地位不容小覷，歐盟是獨聯體(獨立國家國協，是蘇聯解體後由部分原蘇聯加盟共和國協調成立的一個國家聯盟)最重要的鋼鐵出口貿易地區，受制裁後無法靠自身需求消化鋼鐵產能，外溢到不受制裁管制國家的可能性會一直存在。

歐洲鋼鐵貿易，歐盟主要的鋼鐵來自成員國之間的生產貿易，其次是獨聯體。其他歐洲國對獨聯體的鋼鐵需求比重雖較大，但總數只有約600萬噸。可預見歐洲鋼鐵廠的利用率將維持高檔，並增加對亞洲的鋼鐵進口。

而台灣鋼鐵外銷可望受惠，台灣的鋼鐵外銷以東南亞及歐洲為最主要的市場，東協、歐洲占比達兩成，大陸占15%，美國11%排名第四。台灣鋼鐵產值約二成為直接外銷，未來對歐洲的外銷可望增加且需求的長期增加也可維持鋼價。(3-3)