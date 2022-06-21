金屬機殼廠華孚(6235)今股東會，董事長蔡豐賜表示，華孚馬鞍山一廠之二期建設已竣工，相關機台設備將按客戶需求如期進行中。為因應未來新能源汽車市場之需求，計畫加大投資馬鞍山廠產能，已規畫在馬鞍山地區設立二廠，預計今年取得土地並開始建設，2023年9月投產。

蔡豐賜表示，華孚業務上除持續爭取歐美亞各國知名汽車供應商新機種訂單之外，同時對於滿足區域性的即時出貨需求，建立當地合作夥伴如越南、墨西哥、歐洲各國之Tire-1客戶，提供JIT服務，進而發展在地策略結盟，達成在地生產出貨的目標。對其他鎂鋁合金產品應用的市場與機會，尋求可長期合作雙贏的策略夥伴，擴大公司產品組合的廣度及深度，持續為全體股東、客戶與同仁謀求最佳的獲利。

華孚車載機構業務在2021年第三季度開始逐步增加出貨比重，而第四季度也隨訂單達成率提高，增加設備產能利用率，以滿足客戶期待已久的需求。目前車載機構業務已占營收比重之80%，而新能源汽車之機構需求已占整體車載需求之45%。3C產品及工業用機構業務約占總營業額之20%，其中筆記型電腦、家庭娛樂系統等機構業務也因芯片短缺及市場狀況而未達預期，但未來若電子料況好轉，可預見客戶需求將持續加溫。

在員工和董事酬勞方面，依公司章程第三十一條規定，公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上，但不超過百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，由董事會決議分派。110年度提列員工酬勞新台幣563萬元及董事酬勞新台幣200萬元，皆以現金方式發放。