日本首相岸田文雄21日明確表示，當地央行應該維持目前實施的超寬鬆貨幣政策。雖然日圓近日大幅走貶，有些令人擔憂，不過，貨幣政策與匯率問題，應該分開處理。

岸田指出，貨幣政策不僅影響匯率走向，同時經濟成長以及小型企業的營運也會受到影響。另外，日本政府反對黨民主黨也表示，日本央行必須維持目前超低利率。萬一日本緊縮貨幣的話，後果真是不敢想像，貸款利率以及企業借錢成本都會被推升。

市場臆測，日本央行可能會調整殖利率曲線控制(YCC)，允許公債殖利率上升空間較大，防止日圓再走貶，拉高燃料以及食品進口成本。由於日本利率維持在超低位置，故日本除了口頭干預外，幾乎沒有其它方法來阻貶。

21日，也憂心近期日圓大貶的日本財務大臣鈴木俊一指出，若有必要將出手。同時，鈴木也在日圓兌美元匯價，徘徊在24年低點附近時再度示警，日本政府將與日本央行保持密切聯繫。