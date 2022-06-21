OPPO新機登台，今(21)日宣布推出OPPO A77 5G及OPPO A57，兩款分別搭載聯發科(2454)天璣810 5G晶片、Helio G35，主打入門款5G市場以及既有廣大的4G市場，預計自24日起陸續開賣，也將搭配電信業者資費販售。

OPPO A77 5G搭載聯發科天璣810 5G晶片，提高了日常使用與玩遊戲時的運算能力。A77 5G承襲A系列的強勁續航，配置5000mAh大電量，更將原先18W快速充電升級成33W SUPERVOOCT超級閃充，30分鐘內可將手機充至53%，充電速度是上一代兩倍，在夜間搭配領先業界的夜間保護充電，替用戶解決長時間充電電池過熱與壽命損耗之情形。照相部分，OPPO A77 5G配置4800萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭。

OPPO A57搭載聯發科Helio G35八核心處理器，記憶體則配備4GB RAM和64GB ROM，以及獨立三卡槽設計，最高可擴充至1TB，另有內存擴展最高可支援4GB RAM，提升應用程式的啟動與流暢速度。OPPO A57不僅搭載5000mAh大電量，更支援33W SUPERVOOCTM超級閃充，可在30分鐘內將手機充至53%，無論是日常使用或手機追劇都可享有高續航體驗。在拍攝方面OPPO A57搭載1300萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭。主鏡頭最高可支援20張連拍，提供5倍數位變焦。

OPPO A77 5G推出6GB+128GB和4GB+64GB兩種版本，建議售價分別為8490元與7490元，將率先在6月24日推出，其中6GB+128GB版本於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定網路購物平台，以及台灣大獨家開賣。OPPO A57推出4GB+64GB版本，建議售價5490元，將在7月1日上市，於OPPO全台體驗店、OPPO網路商店、官方指定網路購物平台，和中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)全面開賣。