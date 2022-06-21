偷嘉南大圳自行車道護欄賤賣 缺德毒品前科犯被逮

嘉南大圳自行車道官田段、柳營段的欄杆圍籬，3月中起陸續被發現多處欄杆鐵柱消失，經查有16支之多，原來是住在官田62歲馮姓毒品前科犯趁地緣之便行竊，賤賣給資源回收場，20日經警方循線逮捕，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

去年10月假釋出監的馮男，平日無正當工作及經濟收入，又染上海洛因與安非他命等毒品，為籌措買毒費用，竟鋌而走險將偷竊目標鎖定日前剛完工的嘉南大圳自行車道沿線鍍鋅鋼材欄杆圍籬，趁夜間剪斷護欄的繩子，拔掉固定螺絲，偷走柱子。

農水署嘉南管理處定期巡查發現欄杆被竊後，馬上向警方報案，並以最快時間修護，維護自行車騎士、遊客安全。台南市黃偉哲知情後，指示相關單位迅速偵辦並加強防護措施，台南市警察局長方仰寧立即召開專案會議，責由麻豆分局會同新營分局與市刑大等單位積極偵辦。

專案小組查訪數間資源回收場，赫然發現遭竊的欄杆就在回收區，20日蒐證集齊全後，前往馮男家中執行搜索，現場查扣毒品施用工具及行竊犯案工具等相關贓證物。

據警方清查，欄杆損失金額高達12萬8000元，但馮男賣給舊貨回收商，竟只賤賣4000餘元。馮男假釋出監不知悔改，偷竊欄杆還可能危害民眾安全，非常缺德。麻豆分局也強調將加強掃蕩毒品及肅竊，以保障民眾安全，並營造安居樂業的生活環境。

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