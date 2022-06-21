鄧淑慧到場現勘指窯址遭填上大量水泥塊。（鄧淑慧提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府水利處在頭份市僑善國小旁、高鐵橋下閒置空地，施作通學步道工程，但台灣陶文化協會認為，施工廠商誤挖、堆砌水泥塊，破壞客家古窯遺址，21日到現場查看並表達抗議，水利處則回應，目前暫停施工，等文資專家會勘後再施工。

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧表示，目前所發現頭份斗煥坪的「興隆窯」與「恒益窯」古窯址，是台灣已知「最早的客家古窯址」，兩家窯廠登記創立的時間皆為1915年，協會希望藉由古窯址的研究，找尋客家人生活的軌跡。

鄧淑慧說，為說明斗煥坪這兩個古窯址的重要性，協會特別拜會頭份市公所，也在去年11月舉辦「頭份百年古窯特展」，縣長、議長都親臨會場，當時也特別請縣長重視頭份百年古窯這項文化資產。

但沒想到，苗栗縣政府委外施工單位，以不知情為由將僅存的窯址遺跡「拉皮」，還填上大量水泥塊，他們還要再做多少努力，苗栗縣的主管機關才能理解古窯是大家共同的文化資產，需要共同來維護。

鄧淑慧說，根據窯址進行地表採集的工作，目前撿拾到的「窯汗磚」、「窯具」、「陶瓷碎片」等文物判斷，「興隆窯」與「恒益窯」的產品有水缸、酒甕、盆頭（缽）、磚瓦等，「恒益窯」在1926年就已停產，「興隆窯」也在1945年前後停產，因此目前還能找到的11件這兩家窯廠的產品，皆可推估這些老陶器已有近百年甚至超越百年的歷史。

鄧淑慧表示，她對於「興隆窯」與「恒益窯」的研究已將近20年的時間，2007年終於在古窯址發現印有「恒益窯」的缸唇碎片，確定窯址位置，很可惜大部分的窯址已經受到高鐵施工而破壞，他們僅能將古窯址所遺留下的珍貴歷史痕跡，喚起大眾對於古窯的重視，只是想不到這次又發生遺憾的事情。

縣府水利處副處長黃文璋表示，水利處去年會同文資委員前往現勘，當時並未有發現任何歷史文物，也因場域雜草叢生、容易積水，才會因應地方需求，打造步道與休憩空間。

他說，縣府尊重地方提出的文資保存意見，目前已決定先停工，會擇日邀請文資專家學者、文觀局跟協會等相關人士會勘 ，水利處願配合等確認是否有文物後再施工。