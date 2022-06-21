疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／竹縣傳真）

中央21日公布新竹縣新增1051例確診案例，分別為523名男性和528名女性，年齡分布在0至104歲，12歲以下181人，65歲以上100人，多數集中18至64歲青壯年佔6成7，目前新竹縣居家隔離1051人，居家照護列管人數6733人，累計確診人數84857人。

新增1051例地區分布為竹北市372例、竹東鎮185例、湖口鄉152例、新豐鄉92例、新埔鎮46例、關西鎮82例、芎林鄉38例、橫山鄉17例、寶山鄉19例、北埔鄉5例、峨眉鄉3例、尖石鄉35例、五峰鄉5例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣截至19日，第1劑接種率92.37％、第2劑82.21％、第3劑65.3％，5至11歲第1劑接種率76.1％，65歲以上第1劑接種率83.3％、第2劑79.1％、第3劑67.4％。

衛生局指出，為滿足民眾疫苗接種需求，24到26日將在新竹縣婦幼館、竹北里集會所、湖口聖母診所旁廣場及關西鎮衛生所開設社區接種場次。

其中，竹北里集會所為4場次BNT疫苗共1800名額隨到隨打；關西鎮衛生所2場次莫德納疫苗共1000名額隨到隨打；婦幼館與湖口則採預約制，各提供1750和500名額，均已開放預約。

兒童第2劑校園集中接種將自22日起至7月8日間入校施打，以莫德納和BNT同天，但分流方式接種。

衛生局提醒家長如果孩子確診，建議自發病日或確診日起至少間隔3個月後，再接種疫苗。若是接觸者，則應於結束居家隔離且無疑似感染症狀後，再行接種。