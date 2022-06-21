事發當時可見機車零件四散，璩父遭撞飛倒在柏油路上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

璩父兒子稍早於新興分局門口接受訪問，感謝警方高效率的辦案，希望林男負起應負的責任。（崔正綱攝）

高雄市區日前一名66歲璩姓男子騎車行經中山路和七賢路口時，遭到白色自小客車違規左轉撞飛，送醫搶救命危。今日稍早新興分局宣布查獲28歲林姓男子，據了解，林男有通緝案在身，車禍當下怕身分曝光才會肇事逃逸。璩男兒子到分局門口接受採訪，說感謝警方高效率的辦案，希望林男負起應負的責任。

日前璩男兒子表示，19日清晨6時父親騎車行經中山路和七賢路口時，遭到林男駕駛白色自小客車違規左轉撞飛，緊急送至高醫急救，當時還收到父親病危通知書，在Dcard寫下「他是一個非常非常好的慈父，過去我已經失去母親，我絕對不能再失去他」種種字句顯示出父子情深，如今慘況令人鼻酸。

新興分局警方在事故現場遺落的車牌以及路口監視器影像，循線追查下找到林男駕駛的自小客車，但當時林男已棄車逃亡；今日林男在家屬勸說下在苓雅區親友住處附近向專案小組投案，已將林男帶回分局並釐清還原事故發生經過。

據了解，林男2019年5月騎車發生車禍，去年1月開庭不到案遭到高雄地檢署通緝。另外林男服役期間，涉陸海空軍刑法違反部屬職責罪，去年10月也遭到高雄地檢署通緝。林男辯稱，因有案在身，不敢下車查看及報案救援，才會加速逃離現場。警方訊後依過失傷害罪、肇事逃逸罪移送高雄地檢署偵辦。

璩男兒子表示，感謝論壇網友、媒體記者們追真相，警方高效率的辦案，得知林男是肇逃累犯非常痛心，希望林男負起應負的責任。並透露父親情況依舊不樂觀，還插著管在加護病房急救。