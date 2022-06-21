高雄市19日凌晨發生一起肇逃車禍，林姓男子肇事後未下車查看，反而加速逃逸。（民眾提供／崔正綱高雄傳真）

高雄慈父遭撞影片曝光 通緝犯違規左轉撞噴機車 車體散滿地（民眾提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市中山路與七賢路口19日清晨發生死亡車禍，28歲林姓男子駕駛白色轎車撞上66歲璩姓機車騎士致重傷，駕駛肇事後逃逸神隱2天。警方於今 （21日）中午循線於苓雅區找到林男，指出林男為通緝犯，因此才肇事逃逸，後續將依法移送地檢偵辦。稍早，車禍撞擊瞬間影片也曝光。

透過影片可見，28歲林姓男子駕駛白色轎車於中山路與七賢路街口違規左轉，撞上直行的66歲璩姓騎士，撞擊力大之大，下段畫面中，機車、轎車車殼與零件已四散一地，騎士也躺在地板上奄奄一息，但轎車事發過後，卻未下車查看，先是向後駛後，加速向前駛離。

警方今日指出，於21日中午12時許循線至苓雅區找到28歲林姓嫌犯，專案小組針對林嫌住處及親友實施堅壁清野策略，在連夜訪查下，造成其心理壓力，林男在親友勸說下，在苓雅區親友住處附近向專案小組投案，已將人帶回分局並釐清還原事故發生經過。

警方表示，林男因另涉案遭通緝，為高雄地檢署發布2案之通緝犯，因此當天發生交通事故時，才不敢下車查看及報案救援、逃離現場；全案將依肇事逃逸與過失傷害等罪嫌，於偵訊後，將林嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市19日發生肇逃車禍，現在散落肇事者體的車殼。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

28歲林姓男子（中）19日凌晨於高雄市撞傷璩姓老翁後逃逸，經警方追查2日，終於今日將其逮捕歸案。（警方提供）

璩男的兒子19日在論壇《Dcard》發文，稱父親行經中山路和七賢路口時，遭到白色自小客車違規左轉撞飛；事發看今看著父親躺在病床上，還收到醫院的病危通知，在在讓他心如刀割，而他自小生長在單親家庭，與父親相依為命，說「他是我最愛的爸爸，也是我唯一的爸爸」，呼籲肇事駕駛不要再躲了，趕快出來自首。