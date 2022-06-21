女優孟若羽、金寶娜（朵朵）和男優仔仔等人先前發出聯合聲明，控訴經紀人在片場偷拍、薪水不透明、工作內容不實等。女優金寶娜最近上吳夢夢節目更是難得分享自己從謎片場記，意外代打上陣變成女優的過程，但她不覺得犧牲，反倒覺得是因對這行業熟悉，準備得當的成果。

金寶娜最近上吳夢夢節目《思春社》大聊入行經過，她原先只是謎片的場記，在開拍前幾天收到消息，指女優因為前面的拍攝工作受傷，必須入院治療，但謎片開拍在即，金寶娜便主動詢問自己是否可以嘗試？「前面其實一直有在開玩笑說『我願意去嘗試』，但因一直沒有找到一個時機點」，如今終於有機會親自上陣，金寶娜自然不想錯過。

金寶娜分享拍第一支謎片經過。（圖／翻攝自思春社 Youtube）

金寶娜坦言自己想從幕後跨幕前已經很久，才毛遂自薦，而要成為女優有一套審核的SOP，金寶娜便照做準備好個人資料，直到開拍前一天老闆才點頭定案，而拍攝當天是早上6點的通告，金寶娜因為緊張整夜沒睡，直言：「這中間的過程沒有時間讓我後悔」，開拍後她還數度跑到廁所嘔吐，但都不敢讓人知道。

吳夢夢說，她記得金寶娜拍的第一部片叫做「工地取金」，金寶娜扮演素人女孩要跟男主角催工程，而男優更是到了當天才知道對戲主角是金寶娜，「那時候男優的臉真的垮下來，他以為大家在開玩笑」，又因為彼此太熟，事前非常尷尬，吳夢夢此時問，當那位非常熟悉的男優第一次碰到金寶娜時感覺如何？金寶娜回應：「當真的在touch時才知道『沒辦法回頭』」，但又因為知道在拍片，必須每一分鐘都做好表情管理，她更將自己視為專業演員看待，「妳如果沒有表現一定的專業，這個產業沒辦法順利地生存下去」。