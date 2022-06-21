隨著網際網路越來越發達與普及，網路相關工作也成為年輕族群趨之若鶩的新興產業，近年開創個人YouTube頻道的風氣興起，而要在眾多YouTuber中脫穎而出，必須得有好本領與個人特色，近來有名台大超仙正妹Grace竄紅，她不但有甜美外型，還以一口流利英文教外國人中文，因此累積高人氣，還登上PTT表特版，讓眾網友暴動直呼：「想學好中文了」。

畢業於台大中文系的正妹Grace，於2019年7月創立了個人YouTube頻道「Grace Mandarin Chinese」，頻道定位就是以英文講解來對外國人教學中文，她還會特地以注音及拼音，標註影片中講解的中文單字及句子，同時字正腔圓示範中文念法，最近偶爾會拍攝Vlog分享生活。

Grace是台大中文系畢業，外型非常甜美。(翻攝自「Grace Mandarin Chinese」YT頻道)

Grace上傳的影片，輕鬆而不失專業度，觀察她的YouTube頻道，約莫一個月可上傳2至3支新片，如今頻道已累積107部影片，最高觀看數約為43萬，而頻道累積了16.1萬粉絲，人氣相當不錯，且持續攀升中。

Grace亮眼飄著仙氣的外型，加上專業的教學，讓她最近登上了PTT表特版，被盛讚人不但美麗，頭腦又好，真的相當有魅力，引發網友一陣暴動，紛紛留言「清新脫俗」、「這個條件真的猛，比一堆塑膠人好太多」、「清新、少濾鏡、有特色、學歷、才華當然推爆～」、「哇真的很漂亮欸 看完IG會被圈粉」，個人IG也有許多人追蹤按讚。