惡劣擄鴿集團！16隻賽鴿遭擄奄奄一息 營救畫面曝光

何姓、吳姓等8人擄鴿集團，自台南北上到基隆七堵地區架設網子，鎖定和平島等處放飛的賽鴿，本月16日陸續擄獲16隻賽鴿，立即依腳環上的電話號碼勒索飼主，警方獲報後當晚逮捕主嫌2人，隔天在山區找回奄奄一息的賽鴿，訊後將2人依組織犯罪、恐嚇取財、竊盜等罪移送台南地檢署複訊。

警方表示，近來適逢賽鴿放飛訓練期間，60歲何姓、50歲吳姓在基隆一帶架設捕鴿網，趁賽鴿疲累低飛時落入捕鴿網，並將肉票藏匿在山區，由其他6人分別打電話給飼主、提領贖金，飼主當天晚上不見愛鴿，紛紛向警方報案。

何、吳姓平時居住台南，原以為北上可以海撈一票，16日上午擄鴿後，由另外6名人在台南的同夥打電話勒索，每隻要價2萬元，其中竟有飼主第一次被害，不擔心愛鴿遭砍斷腳環，竟砍價5000元，隨即遭擄鴿集團成員掛電話，音訊全無，飼主遂擔心飼養多年的鴿子不幸遇害。

警方16日晚間逮捕主嫌，並根據2人供詞，得知肉票被囚禁的山區，警方深入基隆市七堵山區，在草叢中發現黑色塑膠袋內覆蓋16隻鴿子，大部分鴿子都因疲累，在窄小的籠子內休憩。台南警方也同步逮捕其他6名共犯，當飼主接獲警方電話，得知愛鴿安然無恙，對於警方迅速破案感謝不已。