溫布頓公開賽將於本月27日開打，封殺所有俄羅斯、白俄選手。不過俄羅斯女將札拉米澤（Natela Dzalamidze）還是設法進入了溫網，雖然她以往是掛著俄羅斯國旗，但她其實有雙重國籍。本月札拉米澤拿出她喬治亞的護照，向WTA要求把自己的國籍換成喬治亞，成功繞開封殺令。

今年29歲的札拉米澤出生於莫斯科，她是喬治亞裔，主要是參加雙打比賽，也跟台灣女將詹詠然、張凱貞、莊佳容等人交過手。

札拉米澤的國籍轉換經過WTA許可，溫網也沒意見，聲明他們尊重WTA的制度，選手國籍以她在WTA的登錄為準。先前札拉米澤以中立選手旗幟參加法國公開賽，下半年的美國公開賽也允許俄羅斯選手使用中立旗幟參賽，但是掌控溫網的全英草地網球俱樂部是從國籍上封殺俄羅斯與白俄選手，並且所有英國的草地賽事都會實行封殺。

ATP男子職網總會與WTA女網都表達對全英俱樂部的失望，因此取消本屆溫網的積分。烏克蘭選手杜格普洛夫（Alexandr Dolgopolov）力挺封殺令，呼籲其他體育賽事和企業都該一起抵制俄羅斯。ATP球員理事代表之一的米爾曼（John Millman）是澳洲人，他推文批評溫網只是做表面功夫，「如果真的想幫烏克蘭，就把你們比賽的營收捐給烏克蘭，而不是封殺俄羅斯選手。我感覺溫網只是想為自己博取好名聲而已。」