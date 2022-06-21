江宏傑21日出席忠義基金會公益活動。他與福原愛從去年宣布離婚，福原愛至今已一年半未返台，但近期日本逐漸解封，被問及福原愛暑假有機會回台？江宏傑今首度鬆口默認：「討論中。」但隨後語帶保留：「不一定會見面，但就算決定下來，也不會去想這件事情。」

至於福原愛返台確切時機點，江宏傑希望保有私人隱私，不願透露，加上福原愛能否來台灣，江宏傑也目前都在計畫中、一切都不一定，同時也認為，福原愛身為媽媽有自己應該的權益，就算之後有家人也要跟著去日本過暑假，江宏傑也透露「我一定會很想他們」。

江宏傑和福原愛去年鬧出婚變時，江家曾被日媒爆料宛如「怪物家族」，連他的親姊江恆亘日也被形容是「妖怪大姑」，對於過去1年的攻擊，江恆亘近日也罕見吐心聲，江宏傑今坦言，假日都會與家人團聚，但向來不會主動過問家人太多的私事，沒有特別關心姊姊的感情狀況。

（圖／許雅淳攝）

（圖／許雅淳攝）

江宏傑在《全明星運動會》連3季擔任紅隊領隊，將續任擔任第4季紅隊領隊，但他在《全明星》連敗3屆，樂觀說不會心情沮喪，「都輸三季了，當然是愈挫愈勇。」