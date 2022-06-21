星展銀台北分行宣布與遠東新(1402)共同簽署3年期新台幣10億元之「藍色貸款」（Blue Loan）。此項藍色貸款不僅為全台金融機構及企業首創、專門支應現有或新增之藍色項目及專案，同時也是星展集團首件藍色貸款，將攜手遠東新世紀持續發展水資源及海洋永續，推動創新永續金融領域邁向新的里程碑。

「藍色貸款」之貸款資金需「專款專用」，投入特定的水資源永續、海洋資源永續、純淨水資源供應、友善海洋產品或海洋生態保育等藍色項目或專案，同時定期檢視資金用途及專案成果。遠東新世紀深耕循環經濟超過30年，不僅躋身全球綠色供應鏈，更以獨特的海洋廢棄物回收生產技術，維護海洋生態。自2016年起與品牌客戶adidas及NGO組織Parley for the Oceans合作，開發海洋回收紗專案，截至2021年底已成功回收超過11,000公噸海洋廢棄塑料轉化成近6,000萬雙高級運動鞋，符合由歐盟執委會、世界自然基金會及世界資源研究所等國際機構共同頒佈之「永續藍色經濟金融原則」及世界銀行集團國際金融公司所發布之「藍色金融指引」專案遴選標準。此次創新推出的藍色貸款，將支持遠東新世紀發展藍色項目所需的營運資金，擴大融資管道以發展更多元化的藍色行動。

星展銀企業及機構銀行負責人羅綸有表示，海洋不僅擁有豐富的自然資源，也有調節全球氣候的重要功能，因此對地球生物及環境的永續扮演重要角色。而台灣獨特地理環境四面環海，且因地形因素，使得水資源格外珍貴。星展作為遠東新世紀長期合作夥伴，這次共同開創出全新的融資模式，讓資金得以直接投入遠東新世紀與海洋及水資源有關已發揮成效及未來創新的專案中，期盼能增強永續發展的動能。