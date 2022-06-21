澳洲葡萄酒協會（Wine Australia）宣布將關閉該協會在中國唯一的實體辦事處，因其大中華區的銷售業務無法克服北京封殺式的關稅措施。

澳洲葡萄酒協會發言人表示，協會做出了關閉我們上海辦事處的艱難決定，我們在與澳洲葡萄和葡萄酒產業進行廣泛協商，並考量當前的環境和市場機會後，做出這個決定。

該澳洲主要的葡萄酒產業協會表示未來仍將繼續經營在中國的業務，「我們將繼續透過葡萄酒貿易和面向消費者的社群媒體管道，維持我們在中國的品牌影響力，並將繼續與市場內的貿易代表們在品牌營造和行銷活動方面密切合作」。

這個曾經每年創造12億澳元（約8.3億美元）的貿易，到今年3月底已縮水到僅略高於2億澳元，可說是中國與澳洲兩國緊張局勢最大的受害者之一。

澳洲政府在2020年呼籲對新冠病毒的起源進行獨立調查，此舉引發北京當局高度不滿，隨即就澳洲在中國傾銷廉價葡萄酒的指控展開調查，之後更對澳洲葡萄酒加徵介於116.2%～218.4%的反傾銷稅，使澳洲葡萄酒完全失去在中國市場的競爭力。目前這項爭議已交由世界貿易組織進行仲裁。

除了葡萄酒之外，中國亦對大麥、煤炭和龍蝦等澳洲出口產品實施一系列貿易限制，包括反傾銷和反補貼稅。(飲酒過量 有礙健康)