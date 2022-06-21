四人童心未泯，在台南夜市玩遊戲。（東森提供）

許效舜（左）、呂雪鳳開心地在夕陽下合照。（東森提供）

四人在漁光島遇見最美麗的夕陽。（東森提供）

《花甲少年趣旅行》開播至今叫好又叫座，「許效舜、呂雪鳳、劉品言、宋偉恩」這超「接地氣」的花甲少年組合，播出前就引來大批網友熱烈討論，紛紛在粉絲團上留言「這集有舜哥就90分了」、「期待雪鳳姐的風趣演出」、「這組合超強」等，果真當集播出後，節目就刷新自身收視創新高！收視最高點1.51，落在四人將他們親手摘的鳳梨拿到黃昏市場叫賣，吸引許多民眾秒殺購買、求合照，連台南市長黃偉哲也現身「勘查」，氣氛超熱鬧。而收視次高點1.47則是落在呂雪鳳嚴肅的在觀音佛祖像前參拜、吐露真實的一面，其他三人則是體貼的接住她的情緒，場面相當溫馨。

總是自帶效果的許效舜，在獲知收視破1後依舊「笑果」十足，直呼：「看到最後應該會破2，不信讓我們一起看下去！只有準時收看，收視率破表，才能感恩製作單位的用心，天、 地、人的幫忙，珍惜親情、愛情、友情的可貴。」而台南行的最後兩集他說只能用「看見不可思議的真實」來形容，因為「期待只會落空，假想卻陷入迷蹤」，回應超逗趣。許效舜表示若還有下一趟，會設計一個三馬任務，讓馬世莉、馬力歐、馬國畢與他搭檔出遊，他這個「馬效舜」唯一的任務就是享受，任務代號設定為「一言既出、駟馬難追」，非常有創意。

談及這次和呂雪鳳一起出遊的心情，許效舜坦言是很神奇且殊勝的事，過去兩人合作時，「總會被她臨場發揮的歌仔戲說唱內容感動，驚嚇程度破表，認為她的『被喜歡、被尊敬』的力量，來自從小浪跡天涯的野台苦練，甚至為了全家人的生計，將身體上的疼痛擱一邊，用比別人更多一百倍的心力學習，去完成上天賦予她的任務。」他表示呂雪鳳走到哪都有人叫她老師，學生遍及全台，若不是這次在台南遇到她學生的學生，「你永遠不知道她徒子徒孫看到她時，眼中流露出的崇敬與信仰的樣子」，那5天4夜和呂雪鳳長時間的討論、內心層面的交流，許效舜真誠流露的說：「我在演藝圈工作了卅多年，若不是有這一次實境節目的機會，永遠無法有機會理解和察覺她深層的一面。」感觸非常深。

劉品言得知收視破1，高興地笑說：「就是爽啊！」表示一直以來都知道有很多人在收看《花甲少年趣旅行》，「真的很開心可以沾到這個光，我其實也很喜歡我們這組的配對，非常有火花」，他們都玩的很開心，相信觀眾也會看得很開心，尤其旅程中還意外撞見她最喜歡看的夕陽，期待觀眾看到那美麗的景象。劉品言坦言有曾因為不知道旅伴是誰而緊張過，得知是這兩位前輩後完全鬆了一口氣，兩人體力堪稱是她認識的花甲中最好的，出門走跳完全不需擔憂；加上呂雪鳳在戲裡曾飾演過她的婆婆及媽媽，這次時隔10年再相見很驚喜，整趟旅行就像是帶著媽媽出遊的感覺。談到最不喜歡的旅伴類型，劉品言說本來想回聒噪，「可是應該沒人能比舜哥吵了，所以現在最怕遇到不說話的」，反應超幽默。

這一季最後一趟的台南之旅將於6／25、7／2播出完畢，第二季敬請期待！《花甲少年趣旅行》每週六晚間8點 東森綜合32頻道播出、每週日晚間8點 東森超視 33頻道播出。