新北市染疫死亡幼童「恩恩」案件越演越烈，針對近日新北消防員4月底提供給新北市議員卓冠廷的錄音檔，竟到6月中才在政論節目上播出，資深媒體人平秀琳今（21日）在其網路節目《今日平評理》以「用悲劇做政治攻擊」為主題進行討論，她質疑卓：「為什麼要暗槓錄音檔那麼久？」

平秀琳首先指出，「用悲劇做政治攻擊」首先是新竹市長林智堅在日前發生輪胎行大火，被媒體因晚到現場而抨擊後所說的，事後該評論者也已向林智堅道歉。

平秀琳坦言，林智堅的說法其實可以應用在台灣很多選舉造勢的場合上，最新一例就是有關於恩恩爸找真相的案件，據該名新北救護技術員發表聲明表示，卓冠廷是他的高中同學，兩人在4月聯絡討論恩恩案的狀況後，卓向他要錄音檔，他本人則認為公開後可澄清消防局流程沒有疏失，平秀琳直言，「很顯然，卓冠廷在拿到錄音檔後，既沒有交給任何單位，也沒有告知恩恩爸」。

平秀琳指出，恩恩爸在5月底於臉書發文表示想找真相後動作頻頻，甚至不惜新北市政府、衛福部來回跑，「外界都感受得到他急切希望知道真相」，但時常陪恩恩爸上節目的卓冠廷卻硬是扣了錄音檔50多天，直到6月中才在政論節目播出。平秀琳質疑，「卓私底下有沒有讓恩恩爸知道他手上有錄音檔？為什麼要『暗槓』錄音檔這麼多天？」

平秀琳表示，卓冠廷的說法是保護消息來源，但許多要幫恩恩爸找真相的人和節目，都認為恩恩爸有資格聽錄音檔，卓冠廷也應該認為「絕對可以且沒違法」。平秀琳質疑既然恩恩爸5月底已發文要追查真相，卓冠廷又已在4月底拿到錄音帶，「那他（卓）為什麼拖那麼久（才公開）？是在用悲劇做政治攻擊嗎？」

最後平秀琳直言，若卓冠廷也能和林智堅所說「不要用悲劇做政治攻擊」一樣，那他就不應該讓恩恩爸勞心勞力索要真相，早該一個半月前就把錄音檔給恩恩爸，讓他知道真相，最後平秀琳更再次怒問卓：「為什麼要暗槓錄音檔那麼久？」

對於遭質疑洩漏錄音檔給媒體，卓冠廷20日發文指出自己掌握的資料，是6月新北市消防局被揭露演戲給恩恩爸看之後，「不只一名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告給我，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理之後公布於臉書」。至於錄音檔，基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體。