女星熊熊(卓毓彤)不但臉蛋甜美可愛，還有著G罩杯傲人好身材，個性也相當直率活潑，因此深得粉絲喜愛，擁有「美胸女神」稱號，IG粉絲數突破80萬，她時常會與粉絲分享生活近況，昨（20日）她體驗拆房子舒壓，低胸上衣超吸睛，一秒變成工地女神。

熊熊昨（20日）在Instagram限時動態發布影片，她和網紅「瘋男」合體，一起去體驗拆家行程，影片中熊熊頭戴白色棒球帽，身穿低胸深色上衣和牛仔短裙，為了安全不忘戴上透明護目鏡，手上拿著超大的鐵鎚，對著牆壁猛砸，過程中熊熊使出吃奶的力氣揮動鐵槌，雪乳因為身體激烈抖動，畫面有些香豔，熊熊也自嘲：「再給我不回家，試試看啊」，幽默表示自己化身野蠻女友。

過程中熊熊和瘋男一起躲在木板後，對著鏡子丟擲小鐵鎚，工作人員提醒熊熊一丟就要蹲下來，避免被鏡子碎片傷到，熊熊蹲下躲避後起身直呼這種紓壓方式「很爽」。坦言這次體驗後，覺得「拆家好療癒，好像有點理解狗狗的心情」、「拆房子好舒壓，但做工的人真的很辛苦，吸入粉塵，身體痠痛，耳朵職業傷害，謝謝他們」，拆完之後她最大的感想是很想洗澡。

熊熊去拆房子。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊低胸上衣露出事業線。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊近日和愛犬合照，透露將狗兒子帶去結紮，合照時愛犬的表情不是很開心，她委屈喊：「媽媽這是為你好。」照片中她穿著低胸背心露出豐滿上圍，甜美笑容讓網友紛紛表示很忌妒愛犬，直說是「身在福中不知福」。