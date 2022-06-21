今（21）日下午日本東部小笠原群島發生規模6.2強震，日本氣象廳指出，震源深度「極淺」，當地潮位可能會出現一些變化，但不須擔心海嘯造成破壞。

綜合路透社、日本放送協會（NHK）報導，日本東部小笠原群島中的父島附近今日下午發生規模6.2強震，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）指出震源深度為40公里，日本氣象廳指震源深度「極淺」，美國地質調查所（USGS）則偵測到地震規模為5.9，震源深度為10公里。

小笠原群島中的父島震度為2級，母島為1級。

地震發生後，氣象廳發布「海嘯預報」，指出接下來幾個小時內，小笠原群島的潮位可能會出現一些變化，約不到20公分，「無須擔心海嘯造成的破壞。」

根據日本氣象廳，潮位變化如果達20公分至1公尺時才會發布黃色「海嘯注意警報」，1公尺至3公尺時發布紅色「海嘯警報」，3公尺以上發布紫色「大海嘯警報」，未達海嘯注意警報時會發布「海嘯預報」。