陳信如主任建議，嚴重的氣喘個案必須進行個人化精準治療，才能達到最好的療效。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

70歲的陳姓老翁有數10年氣喘的病史，到醫院檢查才知是嚴重的過敏性氣喘，經過醫師嚴重的過敏性氣喘，陳老才有所改善。大千醫院胸腔內科主任陳信如也建議，近日疫情擴散，對氣喘病人更是一大威脅，議患者盡速施打完整疫苗，才能降低重症住院及死亡率。

陳姓老翁長年來都是用吸入型藥物控制氣喘，雖然都有定期回診追蹤，但仍會氣喘發作，到醫院接受進一步檢查，發現有特異性過敏原及高過敏指數，才知道是嚴重的過敏性氣喘，醫師每個月為他做一次減敏針治療，他氣喘的症狀才明顯改善，發作次數也大幅減少。

大千綜合醫院胸腔內科主任陳信如表示，氣喘是一種常見的支氣管慢性發炎的疾病，主要症狀為呼吸困難、喘鳴聲、咳嗽及胸悶，造成的原因和個人體質、遺傳及環境因素有關。感冒、氣溫變化、抽菸、空氣汙染、甚至運動等都可能引起急性氣喘發作，除會產生上述的症狀，嚴重時甚至會致命。

因此，氣喘的控制非常重要，除了要減少誘發氣喘的因子、按時配合使用吸入型長效控制藥物保養肺功能之外，嚴重的氣喘個案須進行個人化精準治療，才能達到最好的療效。

另外，近期新冠肺炎疫情擴散，對氣喘病人更是一大威脅，陳信如建議患者要盡速施打完整疫苗，降低重症住院及死亡率，外出全程戴口罩，避免到人潮擁擠或室內空氣不流通之處。

並要每日按時使用長效型氣喘保養藥物，切勿中斷。由於口服抗病毒藥物在新冠肺炎初期服用效果最好，因此氣喘病人平時應備好快篩試劑，以及接受視訊診療的方式，以便在確診的第一時間獲得最有效的治療，尤其對於少數因過敏體質而無法施打疫苗的氣喘病人更為重要。