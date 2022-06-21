29歲林女21日凌晨酒駕開BMW Z4敞篷跑車返回淡水時撞死鋪路工人，被起底已有2次酒駕紀錄，臉書自稱是北京高材生也是假的，僅高中學歷，她撞人當下企圖肇逃，被攔下後酒測值達0.77毫克，從警車下車步入警局的畫面曝光，她身穿黑熱褲露出長腿，面對詢問「撞死人了你知道嗎？」全程不發一語。

影片中，林女頭蓋藍色外套，從警車下來後一路低頭不語，她腳踩高跟鞋，黑色熱褲露出白皙長腿，在2名員警護送走入警局內，現場媒體問「酒駕被抓不知道要悔改嗎」、「你這次撞死人了你知道嗎？」、「你要怎麼賠償人家」，她都未回應；稍早死者家屬前往認屍，死者姊姊悲痛表示「絕對不會原諒她」、「酒駕真的是社會的毒瘤！」

林女從警車下車步入警局的畫面曝光，她身穿黑短裙露出長腿，面對詢問「撞死人了你知道嗎？」全程不發一語。（翻攝自臉書、翻攝照片）

林女與友人今（21）凌晨自北市某餐廳喝下7至8杯紅酒與3至4杯啤酒後堅持載閨蜜酒駕返家，行經淡水民權路時，高速撞上正在鋪路的方姓工人，方男遭噴飛、送醫不治；林女在現場還一度想逃逸，被攔下後還朝人尖叫，事後酒測值高達0.77毫克，遭警方依公共危險及過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。

而林女有詐欺、毒品前科，不曾持有汽車駕照，竟已有2次酒駕紀錄，且從未考取駕照，最近一次為2014年酒後駕車遭警方攔檢取締；她的臉書也被網友搜出，經常放與男友的親密照，還穿比基尼大秀身材，臉書上標註自己畢業於北京服裝學院，經查林女僅高中畢業，目前林女及其男友均已關閉臉書。

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