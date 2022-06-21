金屬中心開發「智慧多椎節手術輔助系統」，此手術輔助系統整合3D複合光學定位系統及機械手臂，且能於手術中即時修正每一椎節的位置，準確率可達94％，有效縮短醫師手術時間，為骨科手術病患帶來更好的醫療品質。

金屬中心表示，在全球人口逐漸高齡化情況下，骨科醫材需求逐年增加，2025年全球骨科醫材市值預估將達到580.8億美元，當中又以脊椎手術導航系統及手術機器人等產品成長最為快速，至2025年預期將達到133.8億美元。

金屬中心在經濟部技術處科技專案支持下投入開發「智慧骨科手術輔助系統關鍵技術」，該「智慧多椎節手術輔助系統」目前透過大體臨床的實際驗證其安全性與功效性，即將申請美國FDA510K與台灣TFDA許可證，預期不久的未來將上市流通，提供具有市場競爭力的價格優勢協助國人自行開發並使用此套系統。

此系統將科技技術融合美學設計，以使用者角度出發，強化人因工程的介面整合，滿足手術室醫師操作性及空間上的限制，提供臨床手術更精準、更有效的方案，也符合紅點獎項成立精神，因此贏得2022德國紅點評審團的肯定。