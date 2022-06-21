今各地氣溫可達32到35度，台灣電力公司預估，恐出現「供電吃緊」的黃燈。國民黨主席朱立倫直言，今天尾隨「夏至」來到台灣的是全國熱破36度的高溫，以及台電供電吃緊亮黃燈，預估尖峰備轉容量率低到只剩8.59％，而蔡政府能保證今年夏天不停電？呼籲全民監督政府供電狀況與能源政策，不要再讓辛苦的台電基層背黑鍋。

朱立倫在臉書上表示，面對能源緊繃的嚴峻挑戰，大家必須戒慎恐懼蔡政府「夏天供電無虞」的保證，過去六年五度的全台大停電，已經徹底讓執政黨的能源政策信用破產，光是昨天6月20日的瞬間用電就打破紀錄，來到3860.9萬瓩，不但創下歷年六月用電新高，也是史上用電第4高，今年夏天眼看只會越來越熱，我們都不能掉以輕心。

朱立倫指出，上週他訪美時，美方無論行政、立法到智庫各個單位都有朋友明確表達對台灣能源安全的擔憂，這也讓大家對國民黨更理性、務實的能源解方更有信心，相信政府遲早會回到國民黨強調減碳大於非核 的世界潮流，用穩健減碳的提升能源安全，降低台灣對國際天然氣跟石油的依賴。

朱立倫說，如果電價壓不下去，飽受物價飆漲之苦的民眾們誰受得了？王美花部長會負責任嗎？蔡總統除了發臉書文道歉，真正該採取的行動，做了多少？

朱立倫強調，台灣身為地球村的一份子，無法逃避全球暖化、極端氣候的苦果，但是我們可以起而行動、要求執政黨改善錯誤的能源政策，他呼籲全國民眾在今年夏天，和國民黨一起強力監督政府的供電狀況與能源政策，不要再讓辛苦的台電基層背黑鍋，值得免於恐懼停電、讓家人更安穩的生活。