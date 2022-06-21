一名女網友表示，大學剛畢業的男友立志當超商店員，打遊戲一輩子，對比她每天積極的充實自我能力，認為男友沒有上進心，有了分手的念頭，將其PO上網詢問網友意見，貼文隨即引發兩派網友熱烈討論。

原PO昨（20）日於論壇《Dcard》指出，男友日前參加大學畢業典禮，結束後和同學們一起聚餐，席間大家討論工作發展或工作領域，男友卻說「我只想當超商店員，打遊戲一輩子」，所有人都當玩笑話，但原PO說，「他真的每個禮拜都在玩遊戲，且玩到沒日沒夜」。

原PO表示，自己平常會利用時間加強英文能力，或是上證照課等，沒有多餘時間陪伴男友，對方以「幹嘛把人生搞得那麼辛苦，悠哉過一生不好嗎？」等話語勸她，令她無奈，認為男友並不是特別有錢，每天坐吃山空的日子，遲早有一天會把自己吃垮。

原PO說，兩人相處沒有問題，卻常常為了玩遊戲而爭吵，讓她有了想分手的念頭，「不知道有沒有人是因為男友不上進而想分手，大家會忍痛放生嗎？還是繼續交往下去呢？」

貼文曝光，引發兩派網友論戰，「妳想跟超商店員在一起嗎？」、「對我來說，沒有未來的戀愛沒有必要撐著」、「其實如果價值觀不同可以分手，畢竟之後做什麼事都一定要錢，就是這麼現實」、「別浪費時間好嗎，這種回答智商是停留18歲？」、「看起來重點不是只想做超商店員， 而是他只想一直打遊戲悠哉一生吧」。

另一派人則認為，「小七做久當店長，一個月應該也能拿個4萬吧」、「你覺得男友不夠有錢就直說，金錢問題一律分手，別再說上不上進，噁心」、「超商上班一輩子不好嗎？我大學同學加盟超商，他是店長也做得很好，還結婚了」、「我老公的哥哥，從店員到現在開一間分店，月收百萬，修行看個人」。