太魯閣晶英酒店推出「夏戀芒果雪酪」與「啡嚐甜蜜雪酪」兩款盛夏限定冰品，以及五款加入各式當令鮮果的「莫吉托特調」，由點心坊廚藝團隊精心規劃，讓口感如雲朵般綿密雪酪，以及於水果和甜酒中注入薄荷清香的飲品，為旅人的夏季峽谷之旅增添清涼與美味，繽紛沁涼的夏日調酒與創意十足的甜蜜冰品，為夏日的太魯閣山中假期揭開清涼序幕。

太魯閣晶英酒店表示同時推出「夏漾．一泊二食住房專案」，雙人成行，專案含山嵐客房住宿一晚，入住當晚中式合菜或西式自助晚餐、翌日自助早餐，免費使用飯店設施，規畫一趟遠離城市的避暑之旅，來太魯閣享受美好悠閒的山林景致。

夏季將至，坐落於峽谷溪澗的太魯閣國家公園，隨著時間遞移變幻不同的光影風貌，每日下午2點至晚間8點，滿溢著靜謐悠閒氣氛的池畔酒吧將推出2款全新季節限定冰品，外表似琥珀般閃耀的「夏戀芒果雪酪」，是以新鮮芒果現打冰沙與檸檬交織出清新口感，搭配切塊芒果及日式焦糖雞蛋布丁，每一口都綻放出酸香甜蜜的氣息。

另一款「啡嚐甜蜜雪酪」，則是以經典義大利甜品「提拉米蘇」為基底，搭配芝士奶蓋製成療癒系雲朵造型，再佐以焦糖榛果脆粒增添口感，融合起司、咖啡與酒香的醇厚滋味，創新呈現義式經典滋味。

頂樓峽谷池畔酒吧於晚間8點至10點，推出以經典調酒「莫吉托(Mojito)」為主要概念，延伸搭配洄瀾在地「山中酌禮」小米酒、海尼根、以及各式水果調飲的五款「莫吉托特調」，其中「小米酒桑格莉亞(Sangria)」是由經典西班牙調酒延伸創意而成，新鮮水果展現原始果香，融合小米酒特有的溫醇風味，帶給旅人在地好滋味。此外，無酒精飲品「鮮果漾飲」是嚴選當季水果製成新鮮果醬，再以果醬調製出沁心果汁，繽紛透涼健康，口感清爽無負擔。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障